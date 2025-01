Corregedoria da PM do RJ investiga policiais envolvidos em assaltos a traficantes

A Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro deu início a uma investigação após denúncias que sugerem a participação de agentes em uma série de assaltos a pontos de venda de drogas nas cidades de São Gonçalo e Itaboraí, localizadas na Região Metropolitana. O inquérito revelou a existência de um grupo criminoso autodenominado “Fantasmas”, composto por pelo menos três sargentos, dois cabos, um ex-cabo e dois moradores locais.

De acordo com o relatório da Corregedoria, que foi elaborado com base em informações recebidas através do Disque Denúncia, o grupo estaria operando há meses, realizando ações que culminaram no roubo de seis bocas de fumo. Em dois desses episódios, houve registros de homicídios, com traficantes sendo mortos e os próprios policiais sendo feridos durante os confrontos.

O documento descreve que a quadrilha se dedica a atacar traficantes para subtrair dinheiro proveniente do tráfico, além de extorquir outros criminosos que eventualmente capturavam. Os membros da gangue também estariam envolvidos na comercialização das drogas e armamentos adquiridos durante esses assaltos.

Um dos assaltos mais notórios ocorreu no dia 13 de setembro de 2024, em um dos acessos à comunidade do Buraco Quente, em São Gonçalo. Durante essa operação relâmpago, os policiais conseguiram render dois traficantes em uma ação que não durou mais do que 50 segundos, conforme registrado em vídeo. Os criminosos perderam cocaína, maconha, armas e dinheiro durante a abordagem.

A Corregedoria destacou que os policiais utilizavam armamento oficial do Estado para perpetrar esses delitos. As investigações indicam que três veículos – um Fiat Siena, um Mercedes Benz e um Fiat Fiorino – foram empregados na realização dos crimes.

Além dos assaltos às bocas de fumo, o relatório sugere que o grupo está vinculado a pelo menos dois homicídios ocorridos no ano passado: um no dia 18 de junho no bairro Apolo em Itaboraí e outro em 2 de julho no Arsenal, São Gonçalo. O segundo caso foi gravado por câmeras de segurança da área.

Em resposta às acusações, a Polícia Militar informou por meio de nota que as investigações conduzidas pela Corregedoria estão sendo realizadas com rigor técnico e cautela. A corporação enfatizou que não tolera desvios de conduta entre seus membros e assegurou que tomará as medidas cabíveis contra aqueles que forem comprovadamente envolvidos em atividades ilícitas.