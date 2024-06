A convite da Secretaria de Agricultura, grupo de agricultores gaúchos viaja para SP

Um grupo de agricultores familiares partiu do Rio Grande do Sul com três toneladas de produtos artesanais para serem comercializados na capital paulista, a convite da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo e apoio da Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios (AGL).

Os produtos gaúchos – queijos, doces de leite, mel, cachaças, vinhos e espumantes, serão expostos em dois eventos esta semana: Global Agribusiness Festival (GAFFFF), nos dias 27 e 28 de junho, e no Arraiá da Vila, nos dias 29 e 30 de junho. Esta ação faz parte do Projeto Agro SP Solidário, que busca apoiar os agricultores do Rio Grande do Sul.

Vale lembrar, que em maio, a SAA autorizou a entrada e a venda de produtos de origem animal do Rio Grande do Sul no Estado, e que antes não podiam ser comercializados fora do RS, possibilitando a ação de ajuda aos produtores gaúchos prejudicados pela tragédia climática ocorrida no início do mês de maio, que matou 177 pessoas e deixou mais de 600 mil desabrigados.

Desde então, as feiras no Rio Grande do Sul, que são o principal canal de vendas dos agricultores familiares, foram canceladas. “Nossos produtos iam estragar sem ter pra quem vender. Íamos fechar as portas. Estamos muito gratos por todo o apoio do governo paulista, São Paulo nos abraçou”, afirma Igor Valsoler, produtor de queijos no município gaúcho de Jóia.

Valsoler faz parte do grupo de 13 produtores que saiu do Rio Grande do Sul com destino à capital paulista. “Além de organizar o espaço para comercializar seus produtos nesses grandes eventos, providenciamos hospedagem e translado para os produtores”, ressalta José Carlos de Faria Jr., coordenador das Câmaras Setoriais e Temáticas da SAA.

GAFFFF 2024

O Global Agribusiness Festival (GAFFFF), maior festival de cultura agro do mundo, acontece nos dias 27 e 28 de junho no Allianz Parque, na capital paulista. O evento contará também com a participação de produtores artesanais do Estado de São Paulo. O objetivo da parceria entre a SAA e o GAFFFF é gerar visibilidade e rentabilidade aos produtores gaúchos, contribuindo com a reestruturação comercial dos empreendedores afetados pela tragédia climática. A ação é fruto da formalização de protocolo de intenções entre a Secretaria Estadual e a organização do evento, importante festival de cultura, música e gastronomia.

ARRAIÁ DA VILA

Os produtos artesanais do Sul e de São Paulo também serão comercializados nos dias 29 e 30 de junho, no Arraiá da Vila, no Instituto Biológico (IB-Apta), na capital paulista, com o apoio da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Será a 32ª edição do Instituto Biológico de Portas Abertas, e contará com comidas típicas, com duas praças de alimentação, e quadrilha para todas as idades. Os shows ao vivo começam às 16h com o Trio Marajó e, às 19h, chega o Trio Soriano, sucesso em outras edições da festa. Também terá espaço para as crianças, com os famosos brinquedões. A entrada é 1 Kg de alimento não perecível que será doado ao Fundo Social de São Paulo.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, através de suas coordenadorias, institutos de pesquisa e entidades do setor, tem mobilizado o agro paulista para oferecer suporte às comunidades rurais e urbanas do Rio Grande do Sul. Até o momento, foram enviados 700 mil litros de água e 800 toneladas de mantimentos, além do envio de técnicos das Coordenadorias de Defesa Agropecuária (CDA), Assistência Técnica Integral (CATI) e Institutos de Pesquisa (APTA) para dar assistência aos produtores locais. “As ajudas não vão parar. Estamos colaborando para a reconstrução do Rio Grande do Sul e os agricultores gaúchos podem contar com o nosso apoio”, afirma Guilherme Piai, secretário de Agricultura de SP.