A companhia brasileira de teatro realiza três apresentações da performance Voo livre – Futuros

A premiada companhia brasileira de teatro, criada e dirigida por Marcio Abreu, inicia a primeira etapa de criação de seu novo trabalho no teatro, Sonho Manifesto, no Sesc Pompeia, a paSonhrtir de 22 de junho.

Por meio de uma residência criativa chamada de Voo Livre – Sonho Manifesto, a companhia realiza um trabalho de criação, interlocução e performance com 30 jovens artistas que foram selecionados por meio de inscrições. Nos três últimos dias de encontros, de 12 a 14 de julho, compartilham com o público as performances inéditas, de mesmo nome, resultantes da residência.

Essa etapa, Voo Livre – Sonho Manifesto, parte do pensamento e obra homônima do neurocientista Sidarta Ribeiro, que prevê ainda mais duas residências ao longo de 2024, e com estreia marcada para 2025. Cada residência destas contará com um grupo diferente de artistas selecionados, e que se relacionam com projeto futuro, com ênfase nas qualidades formativas e criativas, por meio da partilha de dispositivos, de linguagens e de referências que fazem parte do escopo maior do projeto de criação. Essa primeira etapa do projeto no Sesc Pompeia conta com a participação das artistas Kenia Dias, Key Sawao, Helena Vieira e Cristina Moura.

Para vivenciar e se aproximar do que a companhia chama de plataforma de criação Voo Livre, o público poderá assistir nos dias 5, 6 e 7 de julho no Teatro do Sesc Pompeia, a performance inédita Voo Livre – Futuros, produzida em 2023 no Rio de Janeiro e concebida a partir de pesquisa da companhia sobre a obra do autor russo Anton Tchekhov. A performance leva ao palco um elenco diverso, formado pelos atores Cássia Damasceno, Yumo Apurinã, Jessyca Meyreles, Fábio Osório Monteiro e Rafael Bacelar, os neurocientistas Sidarta Ribeiro e Luiza Mugnol Ugarte, o músico Felipe Storino, e a poeta, atriz e cantora Bianca Manicongo, também conhecida como Bixarte.

Futuros e Sonho Manifesto são ações performáticas completamente distintas e autônomas, mas ambas têm como ponto de partida a plataforma criativa Voo Livre, desenvolvida pela companhia. Consiste em um compartilhamento de experiências e modo de trabalho, baseado em formulações de perguntas e dispositivos performáticos experimentados pelos artistas e participantes, como um gesto afirmativo e artístico da companhia nos tempos de hoje. A ideia é gerar criações autônomas e que se articulam entre si, formando uma sequência dramatúrgica e cênica.

Voo Livre – Futuros

Faz parte de experimento cênico que foi dividido em três movimentos e temáticas: Arte, Tempo e Futuros. Cada um foi feito para ser encenado separadamente, de maneira independente e com artistas convidados distintos. No Sesc Pompeia, a companhia reedita somente Futuros, em que cada artista convidado, por meio de sua linguagem, apresenta sua proposta de ação no mundo para o agora.

As três sessões acontecem no Teatro do Sesc Pompeia, sendo sexta-feira e sábado, às 21h, e domingo, às 18h.

Voo Livre – Sonho Manifesto

Os artistas propõem, junto ao público, uma ação poética concreta no mundo atual, que evoca a matéria do sonho, que age e transforma o agora, semeando futuros. Estabelece uma possibilidade outra de vida, a fim de contrapor os sentidos de morte e apagamentos, que avançam no mundo com ideologias neocoloniais e neofascistas, excludentes e destrutivas. As três apresentações acontecem no Galpão do Sesc Pompeia, às 20h, na sexta-feira e sábado, e às 18h, no domingo.

Bate-papos

Após as apresentações dos dias 7 e 14 de julho, haverá um bate-papo com mediação da escritora, pesquisadora e transativista Helena Vieira.

Voo Livre – Futuros

Performance

Ficha Técnica

Direção Geral: Marcio Abreu

Pesquisa, criação e coordenação: Marcio Abreu, Nadja Naira, Cássia Damasceno e José Maria.

Performers: Cássia Damasceno, Bianca Manicongo, Jessyca Meyreles, Luiza Mugnol Ugarte, Rafael Bacelar, Felipe Storino, Sidarta Ribeiro, Fábio Osório Monteiro e Yumo Apurinã.

Direção de produção e administração: José Maria e Cássia Damasceno

Iluminação e assistência de direção: Nadja Naira

Direção Musical e Trilha Sonora Original: Felipe Storino

Instalação videográfica e filme ação FUTUROS: Batman Zavareze

Figurinos: Marina Franco

Colaboração artística: Cristina Moura e Renata Sorrah

Mediação com público no dia 7/10/2024: Helena Vieira

Produção Executiva: Fábio Osório Monteiro

Fotos: Nana Moraes

Programação visual: Pablito Kucarz

Técnica de vídeo: Michelle Bezerra

Técnica de luz: Dafne Rufino

Técnico de som: Bob Reis

Criação e produção: companhia brasileira de teatro

SERVIÇO

Voo Livre – Futuros

Dias 5 e 6 de julho (sexta-feira e sábado), às 21h

Dia 7 de julho (domingo), às 18h

Serviço de compra de ingressos: Credencial Sesc SP e CRD

Ingressos R$ 50,00 (inteira) / R$ 25,00 (meia) / R$ 15,00 (credencial plena)

Capacidade: 666 lugares

Duração: 100 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Local: Teatro do Sesc Pompeia – Rua Clélia, 93 – São Paulo

Informações: 11 3871-7700

Voo Livre – Sonho Manifesto

Residência e Performance

Ficha Técnica

Direção Geral: Marcio Abreu

Pesquisa, criação: Marcio Abreu, Nadja Naira, Cássia Damasceno e José Maria

A partir da obra de Sidarta Ribeiro

Performers: 30 jovens artistas (em processo seletivo)

Coordenação da Residência: Marcio Abreu, Kenia Dias, Key Sawao, Nadja Naira, Cássia Damasceno, Cristina Moura, Felipe Storino

Colaboração: Helena Vieira, Luisa Mugnol Ugarte e Sidarta Ribeiro

Programação visual: Pablito Kucarz

Técnica de vídeo: Michelle Bezerra

Técnica de luz: Dafne Rufino

Técnico de som: Viviane Barbosa

Criação e produção: companhia brasileira de teatro

SERVIÇO

Voo Livre – Sonho Manifesto

Dias 12 e 13 de julho (sexta-feira e sábado), às 20h

Dia 14 de julho (domingo), às 18h

Entrada gratuita (ingressos serão distribuídos 1 hora antes do início da apresentação)

Capacidade: 80 lugares

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Local: Galpão do Sesc Pompeia – Rua Clélia, 93 – São Paulo

Informações: 11 3871-7700