A caminho da terceira Paralimpíada, professor de natação fala da importância da inclusão

Professor do Curso de Capacitação Paralímpica, realizado pela Secretaria de Esportes em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, Fabiano Quirino, 44 anos, técnico do clube APNH – SPFC, embarca para sua terceira Paralimpíada como técnico da Seleção Brasileira de Natação Paralímpica. No seu grupo de trabalho estão os atletas Edenia Garcia, Maiara Barreto e José Ronaldo da Silva, todos do Time SP.

Foi em 2000 que o professor recebeu o primeiro aluno com deficiência e, desde então, o trabalho com a natação paradesportiva foi se consolidando. Fundou juntamente com os professores Alexandro Quirino e João Antônio Borges da Associação Paradesportiva de Novo Horizonte (APNH) até que teve a oportunidade de integrar a seleção brasileira e pôde participar das Paralimpíadas do Rio, em 2016, e de Tóquio, em 2020.

Fabiano está desde 2021 ministrando aulas para profissionais e alunos de educação física no Programa Paralímpico. “O curso é muito importante porque através dele podemos fomentar as modalidades paralímpicas e levar conhecimento para os profissionais do nosso estado e fazer com que São Paulo continue sendo esta potência paralímpica do nosso país.”

Fabiano procura ensinar que todas as fases do paradesporto são muito importantes, desde a inclusão, passando pela formação de um atleta (cidadão) e, como consequência, o paratleta.

“Gosto muito de trabalhar com pessoas com deficiência, todos os dias eu ensino e aprendo muito com eles. Cada pessoa tem uma história e vem de uma realidade diferente, as patologias não são as mesmas e as funções de membros também diferem bastante, por isso, cada indivíduo tem que ser tratado de acordo com as suas especificidades”, contou Quirino.

Programa de Capacitação Paralímpica

O Programa de Desenvolvimento Paralímpico, lançado em 2021, já capacitou 6,7 mil profissionais de educação física em mais de 50 cidades do estado de São Paulo. Com um desempenho notável no ano passado, onde 3,8 mil profissionais foram capacitados, a iniciativa está passando por 36 cidades neste ano e já contou com a participação de mais de 3 mil participantes até o momento.

Tem como meta descentralizar o conhecimento e oferecer oportunidades para conhecer o esporte paralímpico em todas as regiões do estado de São Paulo. O programa proporciona aos profissionais de educação física uma capacitação técnica abrangente, com conhecimentos teóricos e práticos sobre oito modalidades do esporte paralímpico.