A.C.Camargo reforça a importância do diagnóstico precoce e prevenção do câncer de mama

O câncer de mama é o segundo mais frequente entre as mulheres no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o país deve registrar cerca de 74 mil novos casos em 2024. Frente a esse cenário, o A.C.Camargo Cancer Center, referência nacional em tratamentos oncológicos, ensino e pesquisa sobre o câncer, intensifica suas ações de conscientização e prevenção durante o Outubro Rosa, com ênfase no diagnóstico precoce.

Apesar dos dados alarmantes, o Observatório do Câncer — um levantamento que compila dados de mais de 97 mil pacientes tratados no A.C.Camargo entre 2000 e 2020 — trouxe boas notícias em seu último boletim. O estudo revelou um avanço significativo nas taxas de sobrevida das pacientes. Em 2000, essa taxa era de 83,2%, subindo para 93,6% em 2020. Esses números ressaltam a importância do diagnóstico precoce e de um tratamento de alta performance.

Segundo Fabiana Makdissi, Líder do Centro de Referência em Tumores de Mama do A.C.Camargo Cancer Center, o diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de cura. “Detectar o câncer de mama nas fases iniciais oferece uma perspectiva muito mais positiva de tratamento, com a taxa de cura podendo superar 98%, especialmente quando o tumor ainda está restrito ao local de origem”, afirma.

Diagnóstico Precoce

De acordo com o Observatório do Câncer, dos 13.385 casos de câncer de mama tratados no A.C.Camargo entre 2000 e 2020, 11,9% ocorreram em mulheres com menos de 40 anos. Dessas, 11% tinham câncer in situ, ou seja, o tumor estava restrito ao local de origem, enquanto 89% já apresentavam a doença em estágio invasivo.

Corroborando os números levantados nesta pesquisa, Fabiana Makdissi ressalta que de acordo com dados apresentados na Jornada Paulista de Mastologia de 2024, cerca de 34% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama dentro deste mesmo período, possuem menos de 50 anos de idade, informação que reforça a importância da antecipação do check-up preventivo. A detecção precoce é um dos principais fatores que aumentam as chances de sucesso no tratamento do câncer de mama. Segundo a mastologista, a mamografia segue sendo o exame mais eficaz para identificar o câncer de mama nos estágios iniciais.

“Sabemos que quando a paciente tem acesso a exames pelo SUS, o exame é comumente indicado para mulheres a partir dos 50 anos de idade, mas levando em consideração os dados extremamente altos de incidência do câncer de mama antes desta idade, precisamos reforçar a importância de incluir a mamografia na rotina anual de exames especialmente após os 40 anos, como sempre fazemos no A.C.Camargo e como é indicado por especialidades médicas como Sociedade Brasileira de Mastologia e Sociedade Brasileira de radiologia. Não faz parte da rotina para todas as pacientes, mas quando indicado, a ultrassonografia também pode ser um exame complementar para detectar tumores principalmente nas mulheres com mamas mais densas”, reforça a especialista.

O autoexame da mama não substitui a necessidade de realização de um check-up preventivo, mas é importante para reconhecer mudanças na mama, seja na cor, espessura ou tamanho. A identificação de quaisquer anormalidades pode ser um sinal de alerta para buscar uma avaliação médica especializada.

Fatores de risco e prevenção

Os principais fatores de risco para o câncer de mama incluem ser do sexo feminino e o fator envelhecimento, com maior incidência em mulheres acima dos 50 anos. Alterações genéticas também podem contribuir para o desenvolvimento da doença, especialmente em pessoas com histórico familiar de câncer. Mas há vários outros fatores que, se evitados, podem ajudar a preveni-lo: “Manter uma alimentação equilibrada é essencial para cuidar da saúde de forma geral, o controle do peso é importante, já que a obesidade é um fator de risco para o câncer de mama. Evitar o cigarro e o consumo excessivo de álcool é outra recomendação valiosa. E não podemos esquecer da atividade física: ela deve fazer parte da rotina, seja através de esportes, caminhadas ou até aulas de yoga no parque.” ressalta Fabiana.