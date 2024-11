A.C.Camargo expande serviços com Transplante de Medula Óssea Alogênico pediátrico

O A.C.Camargo Cancer Center, referência nacional em tratamentos oncológicos, ensino e pesquisa sobre o câncer, anuncia a ampliação de seus serviços com a oferta do Transplante de Medula Óssea Alogênico voltado para crianças e adolescentes. Este tipo de tratamento considerado complexo envolve a infusão de células-tronco de um doador compatível no paciente, assim, sendo indicado para doenças como leucemias, linfomas e algumas condições hematológicas graves, nas quais o transplante autólogo (com células do próprio paciente) não é uma opção viável.

Com mais de 1.700 transplantes de medula óssea realizados e com uma taxa de sobrevida de 89,7% em 2021, o A.C.Camargo conta com uma equipe multidisciplinar altamente especializada e uma infraestrutura avançada. O atendimento pediátrico segue os mesmos rigorosos protocolos adotados para adultos dentro do Cancer Center, o que garante que todas as fases do processo, desde a busca por doadores compatíveis até o acompanhamento pós-transplante, sejam feitas com excelência e segurança. “O Transplante de Medula Óssea (TMO) é um tipo de tratamento que visa substituir uma medula óssea doente por uma saudável, para restabelecer a produção normal das células sanguíneas. Ela é indicada para diversas doenças, seja doenças hematológicas, imunológicas e metabólicas benignas. Alguns exemplos são: aplasia de medula, imunodeficiências e doenças do erro inato do metabolismo e para alguns tipos de câncer como leucemia, linfomas, e alguns tumores sólidos”, comenta a Dra. Viviane Sonaglio, líder do Centro de Referência em Tumores Pediátricos do A.C.Camargo Cancer Center.

A especialista ainda ressalta que nem todos os pacientes portadores dessas doenças têm indicação para a realização de transplante, pois isso depende do tipo e do estágio da doença, além da idade do paciente.

Além disso, o A.C.Camargo conta com novas possibilidades de técnicas cirúrgicas , como a cirurgia robótica pediátrica, um procedimento menos invasivo e com melhor recuperação para os pequenos. Já no campo terapêutico dispõe de terapias celulares, como CAR-T cell e excelência na radioterapia pediátrica, além de UTI pediátrica altamente equipada para o controle e tratamento das intercorrências do câncer e tratamento.

A expectativa é de que já no próximo mês o A.C.Camargo Câncer Center realize a primeira cirurgia por meio da nova modalidade, de acordo com a instituição.