A.C.Camargo Cancer Center faz alerta para doação de sangue antes das festas de fim de ano

É comum que em períodos de festas, como natal e ano novo, ocorra uma baixa ainda maior nos estoques dos Bancos de Sangue. Por esta razão, o A.C.Camargo Cancer Center pede atenção e mobilização dos doadores. Os tipos A negativo, AB negativo, B negativo e O negativo são as principais necessidades, mas todos os tipos são necessários.

Porém, a instituição demanda doadores regulares durante todo o ano. Isso porque os pacientes oncológicos necessitam fazer quimioterapia/radioterapia durante o tratamento, o que pode levar à queda da produção do próprio sangue, causando anemia ou plaquetopenia, e à necessidade de transfusão. Sangramentos causados pelo tumor também podem acontecer e a necessidade de manter reservas de sangue para realização de cirurgias é algo constante.

Com o Dia Nacional do Doador de Sangue (25 de novembro), iniciamos nosso mutirão neste fim de ano, a oportunidade perfeita para fazer a diferença. Vale lembrar que menos de 2% da população brasileira é doadora e com uma única doação de sangue até quatro vidas podem ser salvas. Para fazer sua doação de sangue, é necessário agendamento prévio pelo link Link.

Requisitos para doação:

Estar em boas condições de saúde

Estar alimentado

Ter entre 16 e 69 anos

Pesar mais de 50 kg

Levar documento de identidade com foto

Horários de funcionamento:

Segunda a sexta: 8h às 17h

Sábados: 8h às 15h

Endereço:

A.C.Camargo Cancer Center – Unidade Castro Alves Assistencial

Rua Castro Alves, 131, Aclimação – São Paulo – SP

Telefone: (11) 2189-5000 – selecione a opção 5 do menu telefônico (agendamento de doação de sangue) de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.