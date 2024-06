“A audiência de games no Brasil é majoritariamente feminina”, afirma Joelma Gonzaga

Na estreia do maior festival de games do mundo, em sua primeira edição no Brasil, o Ministério da Cultura (MinC) esteve presente no primeiro dia do evento. A secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, participou do painel “Mulheres nos Games” no dia 26 de junho, onde discutiu o papel das mulheres no mercado de games e trouxe um histórico das ações recentes e articulações da Secretaria do Audiovisual (SAV) no setor.

Painel “Mulheres nos Games”

Na mesa, ao lado da senadora Leila Barros e da Secretária da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo Marília Marton, com moderação de Carolina Caravana, vice-presidente da Abragames, Joelma destacou a participação feminina no segmento de games no Brasil e seu desejo de expandir essa audiência na produção e criação de conteúdos. Gonzaga também ressaltou as ações do MinC para o fortalecimento do setor. “O MinC, pela primeira vez, tem uma coordenação de Games que está sob a minha gestão, e nós temos olhado com muito carinho, cuidado e atenção para esse setor, que tem crescido dentro da economia criativa”, finaliza.

Participação do MinC nos próximos dias

Nos próximos dias do festival, o MinC participará de outros painéis com a presença do secretário-executivo do MinC, Márcio Tavares, do diretor de Formação e Inovação da Secretaria do Audiovisual, Rodrigo Antônio, e da coordenadora-geral de Desenvolvimento Econômico da Cultura da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural (Sefic), Jéssica Afonso. Eles apresentarão a agenda pública do Ministério da Cultura e suas ações para o setor de games, além do histórico do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR), evento no qual os games são um eixo estratégico.

Gamescom Latam

O evento, que conta com o apoio da Lei Rouanet, vai até o dia 30 de junho em São Paulo e tem a expectativa de receber 100 mil pessoas até o final da feira. Durante o evento, serão apresentados diversos projetos e iniciativas que buscam estimular a produção nacional de jogos, apoiar desenvolvedores independentes e fomentar parcerias internacionais.

A Gamescom Latam, assim como a Gamescom Ásia, que acontece em Singapura, é uma extensão da prestigiada Gamescom de Colônia, Alemanha. Este evento representa uma oportunidade única para os mercados latino-americanos se conectarem com líderes globais da indústria de games. A Gamescom Latam abrange diversas atividades, incluindo exposições, conferências, competições de eSports e networking, atraindo desenvolvedores, editores, investidores e entusiastas dos jogos eletrônicos de todo o mundo.