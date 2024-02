A advogada que colocou a Itália na caixinha

Debora Alberti, advogada, mãe de três filhos e esposa, encontrou na gastronomia a oportunidade de unir sua paixão à sua carreira. Paulista, nascida em São José do Rio Preto, seu primeiro emprego foi aos 15 anos como secretária em um escritório de advocacia. Ingressou na faculdade de direito aos 19 anos, após trabalhar como auxiliar de escritório em uma fábrica de artigos para festas. Sua jornada na culinária começou na Itália no Box, onde dedicou três anos à liderança na preparação dos pratos.

O papel exercido por Debora na Itália no Box foi fundamental. Desde o início, ela abraçou o sonho concebido por Gabriel Alberti e, juntos, fundaram a marca, nunca duvidando do sucesso que seria alcançado pela franquia. Hoje, ela é responsável por oferecer suporte integral aos franqueados, desde a implantação até o suporte diário após a inauguração.

Ao longo dos anos, esteve envolvida no desenvolvimento de receitas, na padronização da marca e no planejamento estratégico para o crescimento contínuo da Itália no Box, a sua dedicação e vontade de melhorar a franquia contribuíram para o sucesso em diversos setores.

Debora enfrentou um desafiador período de transição profissional, após uma reestruturação na empresa. Encarou isso como uma oportunidade para desenvolver novas habilidades e explorar novas áreas de atuação. Como em qualquer negócio, ela destaca que os desafios são oportunidades disfarçadas.

Em uma pergunta sobre conselhos para outras mulheres que pretendem ingressar no mesmo ramo de franquias, Debora enfatiza a importância de ter confiança no processo e em seu próprio potencial. “Se você deseja experimentar algo novo, precisa ter fé, persistir e não desistir, pois, ao longo da jornada, muitos tentarão interromper a sua fala, mas deixem que falem e mantenha o foco e a constância.”

O empreendimento não apenas alcançou um grande sucesso, mas também ingressou na franchising dois anos depois, transformando-se em uma extensa rede de franquias presente em 70 cidades em todo o Brasil. Atualmente, a Itália no Box mantém sua presença em 18 estados, contando com mais de 100 franqueados. Apenas no ano de 2023, foram comercializadas 30 lojas, empregadas 40 toneladas de massas na preparação de pratos, e o faturamento atingiu a marca de R$70 milhões.

SOBRE A EMPRESA

