A 62ª edição do tradicional Salão do Móvel de Milão acontece de 16 a 21 de abril

O Salão do Móvel de Milão, maior e mais importante evento de design do mundo, reúne anualmente na Itália milhares de profissionais de toda a cadeia produtiva e criativa que gira em torno do mobiliário. Na edição de 2023, o Salão contou com mais de 2 mil expositores de 37 países e recebeu mais de 300 mil pessoas.

O Salão do Móvel de Milão faz parte da programação da Semana de Design de Milão, que conta com eventos, conversas, exposições de arte e design das principais marcas e profissionais, sempre apresentando tendências do design mundial.

A illycaffè, líder mundial em café sustentável de alta qualidade, é a patrocinadora oficial da 62ª edição do tradicional evento, que será realizado de 16 a 21 de abril. Durante o evento haverá muitas oportunidades para provar o inconfundível blend 100% Arábica da illy, tanto na feira bem como em eventos oficiais paralelos que serão realizados em toda a cidade de Milão.

“Estamos entusiasmados com a renovação da nossa parceria com o Salone del Mobile, a principal feira internacional nos setores de design e mobiliário. Esta parceria nos permite mostrar, interpretar e expressar da melhor maneira possível os valores em torno dos quais a filosofia da illycaffè gira há mais de 90 anos: inovação, criatividade e beleza”, comentou Cristina Scocchia, CEO da illycaffè.

Mais uma vez, como parceira oficial do evento, a illycaffè estará presente em todos os polos sociais da Feira, nos quais se reúnem profissionais como designers, arquitetos e jornalistas: o Red Lounge, o International Business Lounge, o Caffè della Stampa, entre outros. O blend exclusivo illy, 100% arábica, também estará disponível em vários outros pontos da cidade, em showrooms ou durante eventos especiais organizados por algumas das mais conhecidas e populares marcas de design. Trata-se de uma oportunidade imperdível para os especialistas do setor de mobiliário, para os amantes da arte e do design e para todos os interessados em explorar em profundidade o mundo da sustentabilidade e da inovação e em descobrir as últimas tendências e as novas oportunidades do setor.