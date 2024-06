Ela defende a mulherada, tem uma voz marcante e acumula uma coleção de hits. Vocês estão preparados para receber a artista que se destacou no universo feminino? Naiara Azevedo se apresenta na abertura da 37⁠ª Festa Junina de Mauá.



O festejo começa nesta sexta-feira (7) – Os portões abrem às 18h. Apresentações principais a partir das 21h.



A sertaneja Naiara Azevedo é conhecida pelas suas canções que retratam histórias de traições e relacionamentos fracassados.



Com inúmeros fãs espalhados pelo Brasil, os admiradores estão cientes de que este será um show com fortes emoções. O repertório inclui músicas como ”50 reais”, ”Pegada que desgrama” e ”Rapariga Digital”.



Durante três finais de semana (sextas, sábados e domingos), o evento terá diversas atrações culturais. Além dos shows, o público poderá aproveitar um parque de diversões e uma grande variedade de pratos juninos.



A entrada é gratuita, basta entregar um 1 kg de alimento não perecível.



OBSERVAÇÃO: Cada noite de evento receberá um item específico.



Confira a lista de atrações principais e os itens a serem doados em cada noite de evento:



1º Final de semana



07/06 – Naiara Azevedo – 1kg de arroz ou feijão

08/06 – Tierry – 1 pacote de farinha de trigo ou de milho

09/06 – Xande de Pilares – 1kg de açúcar ou 1 litro de óleo



2º Final de semana



14/06 – Maneva – 1 pacote de açúcar ou achocolatado

15/06 – Sidney Magal – 1 pacote de macarrão ou 1 litro de óleo

16/06 – Barões da Pisadinha – 1kg de arroz ou feijão



3º Final de semana



21/06 – Titãs – 1 pacote de café

22/06 – Mumuzinho – 1kg de arroz ou feijão

23/06 – Edson & Hudson – 1 litro de óleo