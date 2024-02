A 1ª Vila Literária de Minas Gerais, será em Poços de Caldas

O Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, após dezoito anos sendo realizado no Espaço Cultural da Urca, um dos prédios histórico-culturais, tombados pelo patrimônio de Minas Gerais e palco de muitas festas nos tempos de Casino entre os anos 1920 e 1930, inaugura nesta 19ª edição a 1ª Vila Literária de Minas Gerais.

Segundo a curadoria do Festival, o Espaço Cultural da Urca, apesar de aconchegante e conhecido do público expositor, visitantes, além de bem localizado, não está mais adequado para receber a Feira do Livro, o Festival e o volume crescente de público ano-a-ano.

O Teatro Benigno Gaiga que fica dentro do Complexo, recebeu grandes nomes da literatura brasileira, artistas e possui muitas histórias importantes ao lado de renomes como Ariano Suassuna, Adélia Prado, Ferreira Gullar, Rubem Alves, Moacyr Scliar, João Ubaldo Ribeiro, Ziraldo, José Murilo de Carvalho, Jorge Schwartz, Davi Arrigucci, Eric Nepomuceno, Walter Carvalho, Milton Hatoum, Fernando Gabeira, Nelson Motta, Mary Del Priore, Ney Matogrosso e muito outros nomes das artes brasileiras.

Agora, aproveitando a maturidade do Festival, associado ao novo conceito de Vila Literária, os organizadores consideram a 19º. Edição do Festival, o ano da virada. Ou seja, crescer de forma consistente, valorizando os espaços públicos integrando-os à construção da Vila, destacando os prédios tombados pelo patrimônio, de forma que tudo fique harmônico, confortável, pitoresco, aconchegante e que sobretudo, traga uma experiência nova tanto para o público expositor como para visitantes e convidados.

A primeira Vila Literária de Minas Gerais, será construída no Parque José Affonso Junqueira, centro histórico da cidade, ao lado do Palace Hotel, Palace Casino e Thermas Antonio Carlos (o maior balneário termal da América Latina), e contará com mais de 60 tendas de editoras, livrarias, parceiros e patrocinadores com decoração e iluminação cênica, dois palcos, um central em formato de Coreto no meio da Vila e o outro na pracinha lateral do Palace Hotel nomeado Palco Sulfurosa, além de espaços de convivência e leitura para o público desfrutar dos jardins e suas belezas.

Outra característica que a curadoria pretende com a criação da Vila Literária é proporcionar a todos os públicos a possibilidade de se “sentir em algum momento do passado” quando tínhamos tempo para conversar com as pessoas, sem pressa.

Neste sentido, a temática do Flipoços 2024, “a crônica nossa de cada dia”, vem de encontro com a nova proposta. A Crônica está em outro tempo, não combina com a loucura destes dias. Ela traz de volta a nostalgia do passado e a lentidão dos momentos. Esse olhar para os instantes, o senso de observação do dia-a-dia, as brincadeiras de rua, as conversas na calçada, a contação de causos, o cotidiano poético da natureza e da vida, totalmente desprezados por nós, vão receber luz na 19ª edição do Festival. A Crônica nossa de cada dia, é a vida como ela é! O Flipoços 2024, faz um convite ao devagar e ao despertar para os detalhes do cotidiano, uma crônica viva em todos os momentos na nossa vida! O 19º. Flipoços e a Feira do Livro do Sul de Minas acontecem de 27 de abril a 05 de maio, abrindo o calendário anual das principais festas e festivais literários do Brasil.