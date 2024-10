Julgamento de Sean ‘Diddy’ Combs por abuso e tráfico sexual é agendado para 2025

Nesta quinta-feira (10), o magnata da música Sean “Diddy” Combs, preso por uma série de acusações de crimes como extorsão, agressão física e tráfico sexual, teve o início de seu julgamento agendado para o dia 5 de maio 2025. Segundo a Variety, a data foi definida pelo juiz Arun Subramanian em uma audiência que marcou a primeira aparição pública do músico desde a sua prisão.

De acordo com a revista americana, a equipe de defesa do cantor apresentou uma moção que acusa o governo de “orquestrar uma campanha difamatória” contra a sua figura e “conspirar com os meios de comunicação”, de modo a impedir que um julgamento justo aconteça.

O último pedido dos advogados de Diddy por liberdade sob fiança foi negado. É a terceira vez em três semanas que a equipe do artista tenta reverter a sua prisão, sem sucesso. O rapper alega inocência de todos os casos.

Até a data do julgamento, novas supostas vítimas devem ser ouvidas. Segundo o advogado Tony Buzbee, 120 novos casos devem ser abertos contra Diddy nas próximas, de acordo com uma declaração feita no início do mês. A polícia também adquiriu muitos dados durante a busca e apreensão realizada nas propriedades do músico, em Miami, Los Angeles e Nova York, nos Estados Unidos.