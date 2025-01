São Paulo registra recordes em exportações do agronegócio em 2024

Em 2024, o agronegócio paulista atingiu marcos históricos, consolidando-se como um dos principais motores da economia do estado. Com um total de R$ 184,7 bilhões em exportações, o setor experimentou um crescimento de 6,8% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, as importações somaram US$ 5,65 bilhões, um aumento de 11,9%, resultando em um superávit na balança comercial de R$ 150 bilhões, refletindo um incremento de 5,8% comparado a 2023.

Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, comentou sobre o desempenho robusto do agronegócio em um ano repleto de desafios climáticos e incertezas geopolíticas. “O agronegócio paulista representa mais de 40% das exportações totais do estado e cerca de 20% das exportações agrícolas do Brasil. Isso se dá sem abrir mão da produção de culturas alimentares tradicionais, como arroz e feijão, e com investimentos contínuos nas culturas clássicas, como o café“, afirmou Piai.

Os dados divulgados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por meio da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), evidenciam que as exportações do agronegócio representaram 43,2% do total exportado pelo estado.

Principais Produtos Exportados

Os cinco principais grupos de produtos do agronegócio paulista foram responsáveis por 78,9% das exportações do setor. O café continuou a ser um produto essencial nas vendas externas do estado, registrando R$ 7,71 bilhões em exportações — com 71% desse total provenientes do café verde e 24,8% de café solúvel.

Em comparação com o ano anterior, houve aumentos expressivos nos valores das exportações dos principais produtos. As categorias que se destacaram foram: café (+42,9%), sucos (+29,7%), produtos florestais (+16,3%), carnes (+13,4%) e complexo sucroalcooleiro (+11,6%). Essas mudanças refletem tanto as oscilações nos preços quanto nas quantidades exportadas.

Destinos das Exportações

A China permaneceu como o principal destino das exportações paulistas, com importações que totalizaram R$ 35,57 bilhões. A União Europeia ocupou a segunda posição com R$ 23,45 bilhões e os Estados Unidos seguiram em terceiro lugar com R$ 20,8 bilhões — este último apresentando um crescimento notável de 21,5% em relação ao ano anterior.

Participação no Agronegócio Brasileiro

No cenário nacional, São Paulo respondeu por 18,6% das exportações do agronegócio brasileiro em 2024. O estado destacou-se especialmente nas categorias de sucos (84,1% do total nacional), complexo sucroalcooleiro (62,5%) e produtos de origem vegetal (63%).