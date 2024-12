Prefeitura de Diadema executa recapeamento de centenas de ruas em 2024

A revitalização do mobiliário urbano que trouxe melhorias para unidades de saúde, escolas, creches municipais e a iluminação pública, também chegou ao viário de Diadema.

Só em 2024 mais de 140 ruas da cidade receberam recapeamento. Depois de concluída essa etapa, vieram as sinalizações de solo das vias, deixando a manutenção em dia e o trânsito mais fluido e seguro nos locais.

A troca da capa asfáltica foi implantada em ruas e avenidas principais dos 11 bairros de Diadema. O serviço começou no final do segundo semestre de 2023 e avançou pelos seis meses seguintes, terminando em junho de 2024.

Com recursos próprios, somados a valores de verbas parlamentares, a Prefeitura reuniu mais R$ 14,4 milhões para fazer a manutenção que teve início nos bairros Conceição e Serraria. Depois o trabalho seguiu para a região norte, bairros Canhema, Taboão e Campanário, passando pela região leste e finalizando na região central da cidade.

“A reforma asfáltica era um pedido constante dos moradores. Tinham localidades que o viário urbano não recebia melhorias há mais de 25 anos. Com o recapeamento ruas e avenidas ficaram mais seguras, trazendo mais tranquilidade para motoristas e pedestres. Além disso, a aplicação de pavimento novo deixa a cidade mais bonita e organizada”, afirma a secretária de Obras Neuceli Bonafé.

A manutenção asfáltica também foi feita dentro de núcleos habitacionais. Passagens, travessas e vielas foram contempladas com pisos novos e muitos moradores que habitam as comunidades tiveram suas demandas atendidas.

Para fazer a troca do pavimento das mais de 140 ruas, a Secretaria de Obras teve que implantar cerca de 176.000 metros quadrados de massa asfáltica nos leitos das vias. Entre as avenidas que receberam a melhoria estão a José Bonifácio, Dona Ruyce Ferraz Alvim, Afonso Monteiro da Cruz, Alberto Jafet, Maria Cândida de Oliveira e Assembleia.

O processo de recuperação de ruas em Diadema teve início no ano de 2021, com o retorno das obras de modernização da Avenida Casa Grande. A partir desta data outras 54 vias foram recapeadas e, recentemente, a Prefeitura aprovou projeto da ENEL para retirada de 41 postes da avenida, para conclusão da modernização do seu último trecho.

Com 2,5 quilômetros de extensão, a Avenida Casa Grande é uma das mais importantes vias urbanas de Diadema, fazendo a interligação entre a região oeste e a região sul da cidade.