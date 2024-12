Governo Lula anuncia aumento salarial de até 27% para servidores

O governo federal, sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou a edição de uma Medida Provisória (MP) para reajustar os salários de servidores públicos e criar novas carreiras transversais na administração pública. A ministra Esther Dweck, responsável pela Gestão e Inovação, informou que a MP será publicada em breve no Diário Oficial da União e está alinhada com os acordos firmados ao longo do ano.

Os reajustes salariais serão realizados em duas etapas: a primeira em janeiro de 2025, com valores retroativos ao mesmo mês, e a segunda em abril de 2026. O impacto financeiro totalizará R$ 17,9 bilhões, dos quais R$ 16,2 bilhões afetarão o resultado primário. Com isso, espera-se um aumento médio acumulado de 27% nos salários dos servidores entre 2023 e 2026, após anos de congelamento salarial.

Além dos aumentos, a MP prevê a criação de duas novas carreiras voltadas para o desenvolvimento de políticas de justiça e defesa, além do desenvolvimento socioeconômico. Cada carreira contará com 750 cargos, com salários variando entre R$ 9.711 e R$ 21.070 mensais. Segundo a ministra, essas carreiras transversais trarão maior versatilidade à administração pública.

A medida também introduz novos instrumentos de avaliação de desempenho para os servidores. A progressão na carreira será baseada no mérito, em vez de se restringir ao tempo de serviço. Essa iniciativa busca modernizar a gestão pública e incentivar o desempenho individual.

Com essa MP, o governo reafirma seu compromisso de valorizar os servidores públicos e adaptar a administração às demandas contemporâneas do Brasil.