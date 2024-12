Santo André inicia modernização do prédio do Executivo

O prefeito de Santo André, Paulo Serra, assinou nesta quarta-feira (11) ordem de serviço para o início de obras de modernização do prédio do Executivo, que contemplarão neste momento os térreos 1, 2 e 3 do edifício. As intervenções de retrofit incluem a Praça de Atendimento, que terá um novo formato integrado, proporcionando um atendimento mais humanizado e diferenciado.

No mesmo pacote estão as adequações da garagem coberta, organizando melhor os espaços e instalações, com a readequação das áreas de oficinas, priorizando também segurança e acessibilidade. O valor de investimento se aproxima dos R$ 18 milhões.

“Como sempre fizemos, durante esses oito anos, buscamos em todas as oportunidades agregar modernização e manutenção da história. Temos as questões com os tombamentos, mas procuramos o diálogo e os conselhos responsáveis estão todos cientes. Esta obra atinge diretamente o convívio com o andreense que visita o prédio do Executivo. Hoje temos uma vasta rede de serviços digitais, mas ainda há o cidadão que prefere vir pessoalmente e merece o melhor tratamento”, comentou o prefeito Paulo Serra.

As obras trarão a circulação vertical do T1 ao T3, requalificação dos halls, adequação dos espaços para os diferentes públicos, como munícipes, servidores e prestadores de serviço. Haverá ainda a mudança da cozinha e do refeitório do T2 para o T1, melhorando as condições do preparo das refeições e contribuindo para diminuir a sobrecarga de energia do prédio. Por fim, o espaço ainda ganhará a criação de acesso dos servidores ao prédio com área de estar e espaço multiuso, e o T2 se tornará um espaço cultural integrado com o Teatro Municipal.

“O andreense voltou a utilizar o Paço Municipal, seja nos atendimentos, nos eventos, no lazer e demais possibilidades. As famílias participam e estão mais próximas do dia a dia da cidade. Nas mais variadas áreas nós trouxemos esta visão da modernização e continuamos neste caminho”, completou o prefeito Paulo Serra.