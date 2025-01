Incêndio atinge pátio de veículos apreendidos em SP

Na manhã desta quinta-feira, 2 de novembro, um incêndio atingiu um estacionamento que abriga veículos apreendidos pela Polícia Civil em São Paulo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, oito automóveis foram danificados pelas chamas, mas não houve registro de vítimas no incidente.

Localizado no Grajaú, na zona sul da capital paulista, o pátio possui uma área de 130 mil metros quadrados e tem sido alvo frequente de incêndios desde o início de 2023. Nirley Machado, sócio proprietário da NL Serviços de Estacionamento de Empreendimento de Transportes Eirelli, responsável pela administração do local, afirmou que este último incêndio foi de proporções menores em comparação a outros, sendo que um incidente anterior resultou na destruição de mais de 130 veículos.

Machado atribui a origem dos incêndios à atuação de indivíduos que habitam nas proximidades do estacionamento. “Essas pessoas invadem o espaço para roubar fios e peças dos automóveis e, em seguida, ateiam fogo nos veículos para eliminar quaisquer evidências”, explicou.

Ações de segurança e falhas na resposta das autoridades

Para tentar prevenir tais ocorrências, medidas como a instalação de 80 câmeras de vigilância e a construção de um muro no lugar do antigo alambrado foram implementadas. Apesar disso, as filmagens têm mostrado a entrada de grupos durante o dia e à noite, muitos armados com paus. Em um dos casos registrados, uma moto foi roubada durante uma dessas invasões.

O empresário informou que diversas denúncias já foram registradas junto às autoridades competentes, incluindo a Polícia Civil e a Guarda Municipal, porém sem resultados significativos até o momento. “Solicitamos apoio para uma vigilância armada e apresentamos um pedido formal por equilíbrio econômico-financeiro em setembro, mas até agora não recebemos resposta”, disse Machado.

O pátio serve como depósito para veículos apreendidos por delegacias seccionais localizadas nos bairros da Casa Verde (zona norte), Itaquera e Tatuapé (zona leste). A Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo anunciou a abertura de um procedimento administrativo para averiguar possíveis falhas na gestão do estacionamento pela empresa responsável.

A SSP também informou que o 25º Distrito Policial (Parelheiros), encarregado da investigação na área, instaurou um inquérito para apurar os crimes cometidos e identificar os responsáveis. Até o momento, mais de dez indivíduos foram detidos durante as investigações.