No Dia Nacional do Samba, Ton Marques se apresenta no Bar do Zeca Pagodinho

Neste sábado (2), no Dia Nacional do Samba, Ton Marques fará show no Bar do Zeca Pagodinho, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O cantor promete encantar o público com seu repertório de samba escolhido especialmente para essa apresentação. Canções de “VITRINE”, novo EP do artista, não ficarão de fora do setlist. “Sou muito grato por todas as oportunidades que Deus tem me concedido. O Bar do Zeca é incrível e cantar lá no dia do Samba é uma honra!”, conta Ton, que estará fazendo uma turnê no Rio com mais shows, inclusive também no Bar do Mumuzinho dia 01 e do Cacique dia 03.

Nascido em São Paulo, Ton Marques é um artista brasileiro. Recentemente, o cantor e compositor, lançou seu último trabalho, “VITRINE”, que conta com cinco músicas inéditas e uma regravação especial.

Atualmente, Ton se apresenta em outras grandes casas de shows, como: Rede Boteco Boa Praça, Bar Brahma, Rede Tatu Bola, Vila do Samba, entre outras.

Para maiores informações sobre o artista, acesse: https://linktr.ee/tonmarques

Serviço – Show Ton Marques no Bar do Zeca Pagodinho – RJ

Data: 02/12 (sábado)

Horário: a partir das 18h

Local: Bar do Zeca Pagodinho – RJ

Endereço: Av. das Américas, 8585 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ

Mais informações: @bardozecapagodinho