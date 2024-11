GALUNION lança plataforma para promover o desenvolvimento tecnológico do setor de foodservice

A GALUNION, consultoria especializada no mercado de foodservice, anuncia uma nova plataforma voltada para bares, restaurantes e outros estabelecimentos que atuam no setor. Visando auxiliar operadores que atuam na área alimentícia a adotarem práticas tecnológicas avançadas, auxiliando assim na melhora significativa dos processos, das práticas e da gestão das operações como um todo, o Radar Tech Foodservice Brasil chega como um diferencial para os negócios que buscam por competitividade e desejam se diferenciar em um mercado cada vez mais tecnológico. A ferramenta é totalmente gratuita e será lançada em 2025.

Para evidenciar a importância deste ecossistema, dados da nova Pesquisa de Ecossistema do Foodservice, realizada pela GALUNION, mostram que 12% das redes de restaurantes declaram usar Inteligência Artificial em seus negócios em novembro de 2023. Porém, em agosto de 2024, esse número saltou para 31%. O estudo ainda aponta que 84% de todos os respondentes que usam IA, compostos por operadores e fornecedores tanto de redes como independentes, sentiram resultados positivos no uso. Além disso, há quatro áreas que se destacam na aplicação dessa tecnologia, sendo elas Marketing e Comunicação, Inteligência do Negócio, Realização de Pesquisas e Geração de Conteúdo.

“De maneira geral, o objetivo do Radar Tech é ser um material de utilidade pública, ou seja, a ferramenta trará um conteúdo informativo rico para ajudar os responsáveis pelos negócios de alimentação a tomarem melhores decisões sobre o uso de tecnologia. Como o foodservice possui diferentes modelos de negócios, como cafeterias, padarias, lanchonetes, entre outros, sabemos que as marcas buscam por personalização e isso abre espaço para novas oportunidades de otimização, ao mesmo tempo em que tal fator desafia o mercado a se desenvolver”, revela a fundadora e CEO da GALUNION, Simone Galante.

De acordo com tais diferenciais e desenvolvido com base na expertise e em todo o know-how da GALUNION, que é líder em consultoria para foodservice no Brasil, o Radar Tech Foodservice Brasil se assemelha a um guia, que apresenta um mapa das ferramentas tecnológicas disponíveis para o setor em questão, sendo dividido por categorias de uso, com descrição focadas em usabilidade e uma análise sobre o contexto e o impacto de tais inovações e soluções. Além do guia, a novidade também possui uma lista dinâmica digital, com as principais ferramentas listadas e atualizadas. Este módulo, assim como os webinars com casos de uso em vídeo e diferentes conteúdos que poderão ajudar, inspirar como pensar e aplicar tecnologias nas operações focadas em alimentação, podem ser acessados pelos membros assinantes da Comunidade Galunion.

“Nosso objetivo com o Radar Tech é fornecer aos operadores as ferramentas necessárias para não apenas acompanhar, mas liderar a inovação no setor de foodservice. A tecnologia deve ser vista como uma aliada na busca por eficiência e competitividade, e esta novidade desenvolvida por nós é um importante recurso que torna isso possível”, afirma Daniel Castello, diretor de Estratégia Digital da Galunion.

O Radar Tech Foodservice Brasil conta com o patrocínio das empresas Seara Food Solutions, Rational, WebAutomação, Água na Caixa, Alphagel, Prática, Unilever Food Solutions, Pluxee, e apoio institucional da ABERC (Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas), ABF (Associação Brasileira de Franchising), ABGJ (Associação Brasileira da Gastronomia Japonesa), AFRAC (Associação Brasileira de Tecnologia), ANR (Associação Nacional de Restaurantes), APUBRA (Associação Pizzarias Unidas do Brasil) e IFB (Instituto Food Service Brasil).

Sobre a GALUNION

Especializada no setor de alimentação, a empresa atua como uma catalisadora de conhecimento, networking e inovação. Os serviços são voltados para negócios e profissionais que atuam no mercado de Foodservice. Fundada e comandada pela CEO, Simone Galante, a GALUNION atua em projetos de consultoria estratégica e de inovação, monitoramento de tendências, pesquisas, educação, roadshows, laboratório culinário e outros eventos para o mercado de alimentação preparada fora do lar. Realiza também estudos quantitativos e qualitativos em parcerias com renomadas entidades como a ABF (Associação Brasileira de Franchising), a ANR (Associação Nacional de Restaurantes) e a ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos).