9º Festival Gastronômico de São Vicente tem início a partir do dia 1º de agosto

A Prefeitura de São Vicente, em parceria com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada Santistas e Vale do Ribeira (SINHORES), realiza a 9ª edição do Festival Gastronômico. A ação acontece de 1º a 31 de agosto, em 50 restaurantes da cidade, sendo seis da Área Continental.

O público pode aproveitar especialidades brasileiras, hamburguerias, pizzarias, comida japonesa, petiscos e muito mais. Ao todo, são mais de 100 opções de pratos, incluindo inspirações em atrações turísticas de São Vicente, a fim de fazer com que os moradores e turistas experimentem novos sabores e conheçam ainda mais sobre o município.

O Festival oferece um menu com três opções de preços: Prato Snack (combo de petiscos e/ou lanches para duas pessoas) por R$ 69,90; Prato Tradicional (menu convencional para duas pessoas) no valor de R$ 99,90 e o Prato Premium (especialidades do estabelecimento para duas pessoas) ao preço de R$ 149,90.

“É uma alegria e um enorme prazer realizar a 9ª edição do Festival Gastronômico. Neste ano, conseguimos alcançar nossas metas. Ao todo, são 106 pratos que estarão à disposição dos vicentinos e de todos os turistas que aqui estiverem no período do evento. Tem opções para todos os gostos e tenho certeza que será um sucesso”, destaca o secretário municipal de Turismo de São Vicente, Paulo Bonavides.

O secretário de Comunicação do SINHORES, Gabriel Costa, ressalta a importância do Festival. “Eventos desse segmento movimentam todo o setor, impulsionam a economia e valorizam o comércio regional. Eles também têm grande relevância para a quebra da sazonalidade, aumentando a demanda fora da temporada de verão e datas comemorativas”, afirma.