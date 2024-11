9ª Etapa do Circuito de Rua de Cubatão será neste domingo, 10

Será neste domingo, 10 de novembro, às 8h, a 9ª Etapa do Circuito de Rua de Cubatão. Com largada e chegada no Parque Anilinas, a penúltima das dez provas contará com corridas de 7K aos adultos além de duas baterias de corridas kids.

Com inscrições grátis e retiradas dos kits no mesmo dia e local da prova a partir das 6h mediante apresentação do QR Code, confirmação da inscrição e doação de 2Kg de alimentos não perecíveis, o circuito se consolida como uma competição de pedestrianismo única na região. Ele é dividido por categorias, abrangendo faixas etárias de 5 em 5 anos e também categorias especiais para Pessoas com Deficiência (PCD).

Sendo assim, a agenda do final de semana será:

Corridas Adulto e Kids

Data: 10/11/2024

Entrega de Kits: 6:00

Largada KIDS 2: 7:30

Largada KIDS 1: 7:35

Largada 7KM: 8:00

Doação: 2 KG de alimentos não-perecíveis

“Penúltima de dez provas. Estamos muito felizes com as adesões dos participantes e com os resultados que temos tido até então”, diz Silvana Valéria, Presidente da CBP. “Como as provas acontecem dentro da cidade, os participantes acabam tendo não só a oportunidade de se exercitar, mas também explorar diferentes áreas enquanto competem”, completa.

O Circuito de Corrida de Rua de Cubatão é promovido por entidades esportivas, em parceria com a Câmara Municipal de Cubatão e a Prefeitura Municipal de Cubatão. Para mais informações e regulamento, acesse https://corridaderuacubatao.com.br/

Serviço:

9ª Etapa do Circuito de Rua de Cubatão

Data: 10 de novembro, domingo

Entrega de Kits: 6:00

Largada KIDS 2: 7:30

Largada KIDS 1: 7:35

Largada 7KM: 8:00

Doação: 2 KG de alimentos não perecíveis no momento da retirada

Largada e Chegada: Parque Anilinas – Avenida Nove de Abril, S/Nº – Centro, Cubatão – SP, 11510-002