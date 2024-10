9ª edição do Tigela Cheia de Ribeirão Pires acontece no dia 26 de outubro

No próximo dia 26 (sábado), a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal e em parceria com a Cooperpires, realiza a 9ª edição do programa “Tigela Cheia”. O evento, que promove a responsabilidade social e ambiental, será realizado na Vila do Doce, na Rua Boa Vista, juntamente com a Feira de Adoção de Cães e Gatos e a Vacinação Antirrábica.

Cada quilo de garrafas plásticas arrecadado será trocado por um quilo de alimento para cães ou gatos, incentivando a população a participar da coleta seletiva. Para referência, um quilo de garrafas pet equivale a 20 unidades de 2 litros, 26 unidades de 1 litro ou 36 unidades de 600 ml. Além da troca de materiais recicláveis, a feira contará com cães e gatos disponíveis para adoção, esperando por um novo lar.

Todo o material reciclável arrecadado será destinado à Cooperpires, Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Ribeirão Pires, fortalecendo a rede de sustentabilidade local e gerando recursos para os catadores da cidade.

No Tigela Cheia, cada quilo de garrafas plásticas pode ser trocado por um quilo de ração pet, com limite de até três quilos por CPF. Os participantes também têm a opção de doar o alimento arrecadado para ONGs e protetores independentes cadastrados no município.