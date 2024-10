99 promove direção segura por meio de treinamento de motociclistas que atuam pela plataforma

Outubro de 2024 – A 99, aplicativo líder em cobertura de duas rodas no país, segue investindo na capacitação dos motociclistas parceiros para promover um trânsito cada vez mais seguro para todos. Desde o dia 1º, a empresa oferece treinamento exclusivo sobre direção defensiva e combate ao assédio sexual para motociclistas dos 3.300 municípios onde atua. As inscrições podem ser feitas por meio das plataformas de comunicação da empresa, sendo o aplicativo o principal canal de informações para os interessados.

Os cursos serão oferecidos ao longo do mês de outubro nos formatos online, para todo o país, e presencial nas cidades de Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Durante o treinamento, os motociclistas terão acesso a ferramentas e conhecimentos práticos para dirigir com mais segurança, para prevenir situações de risco e contribuir para um ambiente de respeito mútuo nas ruas.

A iniciativa dos treinamentos vem ao encontro da política de prevenção de acidentes e melhora na segurança das viagens da 99 e complementa as novas funcionalidades lançadas recentemente. Um exemplo é o Relatório de Segurança, desenvolvido para promover ainda mais a segurança durante as viagens de moto. Ao final da corrida, junto com a avaliação por estrelas, o passageiro recebe um pop up com perguntas sobre o comportamento do motociclista relacionadas à velocidade, ultrapassagem e mudança de faixas, respeito à sinalização, distância segura entre veículos e equipamentos de segurança. As opiniões são compiladas e entregues aos motoristas em um relatório semanal com pontos positivos e pontos de melhorias, juntamente com mensagens sobre como melhorar esses comportamentos. Lançado em setembro, o recurso estará disponível em todas as mais de 3.300 cidades em que a 99Moto está presente, desde que os usuários estejam com a versão atualizada do aplicativo.

O outro lançamento recente da 99 voltado para a categoria de duas rodas é o Alerta de Velocidade, que funciona como um velocímetro no aplicativo que mostra a velocidade em tempo real e emite avisos aos condutores caso o limite seja excedido. Se o condutor ultrapassar o máximo permitido, receberá uma primeira notificação sonora e visual no app. Se estiver 20% acima da velocidade autorizada na via, o aviso ficará ainda mais intenso e com sinal sonoro.

Esses recursos integram o pacote com mais de 50 ferramentas de alta tecnologia desenvolvidas para a proteção dos usuários antes, durante e depois das corridas, contribuindo para que 99,9% das corridas na plataforma sejam concluídas sem incidentes graves.