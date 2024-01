99 leva praticidade e autonomia aos usuários no aniversário de 470 anos de SP

São Paulo comemora 470 anos com diversas atrações garantidas nos quatro cantos da capital, além da área central da cidade. Celebrado no dia 25 de janeiro, a programação inclui eventos infantis e shows simultâneos. Com seis pontos de atrações, além do Centro na icônica esquina da Avenida São João com a Ipiranga, o público da maior metrópole brasileira, ainda conta com as extensas atividades e endereços sempre presentes nas agendas diárias do município.

Para poder desfrutar de um roteiro especial no feriado prolongado, é importante ter atenção aos meios de transporte. Pensando em maior comodidade para estes trajetos, a 99 preparou dicas para viagens seguras e flexíveis para curtir os dias com a família, amigos ou até mesmo de maneira individual. Confira:

Das baladas, às casas de amigos: Gen Z e Millennials vão por app

Com extensas opções de lazer, que vão de parques a bares, grande parte dos jovens da megalópole fazem esses trajetos com a 99Pop, como afirma pesquisa recente encomendada pela 99 ao Instituto Datafolha. Dos jovens de 18 a 44 anos, 82% utilizam o aplicativo para idas a eventos sociais ou atividades de lazer, entretenimentos característicos de São Paulo.

Para quem deseja explorar a cidade num roteiro plural e em diferentes bairros, podem contar com a categoria recém chegada à capital: 99Negocia. Com a novidade, passageiros e motoristas podem equilibrar preço e disponibilidade, numa negociação direta.

Dessa forma, é possível criar um roteiro personalizado e completo para vivenciar a extensa programação do feriado e ainda estender o rolê para um bar, restaurante ou casa noturna. Sendo com amigos, familiares e até mesmo sozinho, a categoria atende as necessidades de cada passageiro para uma experiência conveniente em mobilidade urbana.

Mais espaço e conforto: Viaje dentro de São Paulo

Para além da agenda de aniversário da cidade, já pensou em conhecer as vivências das multiculturas da capital? Da Liberdade, referência das etnias japoneses e negras, ao Bom Retiro, com os descendentes coreanos e gregos, é possível fazer uma viagem ao mundo todo, sem sair de São Paulo, com o 99Plus.

Lançada em outubro de 2023, a modalidade garante uma série de vantagens para os passageiros que terão acesso a veículos mais confortáveis, com mais espaço interno, modelos novos e com os motoristas parceiros mais bem avaliados. Ideal para levar as crianças numa aventura para explorar a gastronomia, pontos turísticos e lazer na diversidade de povos que fazem parte dos 470 anos da capital.

Em São Paulo, a categoria ainda conta com a frota eletrificada da 99. Os passageiros podem viajar nos veículos elétricos e híbridos, inclusive o D1, carro 100% elétrico desenvolvido pela BYD e feito sob medida para corridas via aplicativo. Essa é uma iniciativa da Aliança pela Mobilidade Sustentável, que tem como líder a 99, ao lado de empresas do ecossistema de mobilidade urbana.

Viva São Paulo com toda segurança

Para todos esses roteiros e qualquer momento da vida dos passageiros, a 99 oferece, em todas as suas categorias, mais de 50 recursos de segurança para uma viagem mais segura e confiável para todos. Para promover essa proteção ao usuário e motorista, a companhia investe continuamente em ferramentas de alta tecnologia. São sistemas como checagem e validação de cadastros, reconhecimento facial de todos os motoristas, compartilhamento de rotas, botão de emergência, acompanhamento de corridas em tempo real e uma central de atendimento 24 horas capacitada para prestar todo tipo de suporte.

O aplicativo ainda permite que os passageiros e motoristas possam usufruir de maneira seguras de pagamento, incluindo PIX, dinheiro, cartão de crédito, débito e saldo da 99Pay, a carteira digital da 99, para conveniência de todos os envolvidos.