99 anuncia 10 vagas de emprego em São Paulo

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho, o Brasil alcançou a marca de 232,5 mil empregos com carteira assinada e a taxa de desemprego caiu para 6,6% no mês de agosto.

O cenário positivo é fruto da contribuição de empresas de tecnologia e inovação, que ajudam a impulsionar a economia brasileira e a geração de empregos em todo o país. Inserida nesse contexto, a 99 anuncia a abertura de 10 vagas de emprego na cidade de São Paulo. Há oportunidades também para a 99Pay, a conta digital da 99.

As posições em aberto contemplam as áreas de tecnologia, customer experience, operações e financeiro. As vagas são em formato híbrido e exigem formação superior correspondente à área de atuação. Os interessados podem se candidatar no link, na página de carreiras da empresa.

Confira abaixo: