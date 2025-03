EDESP lança plataforma online para capacitação na Assistência Social

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS), por meio da Escola de Desenvolvimento Social (EDESP), lança nesta segunda-feira (24) uma plataforma inovadora que reúne cursos, ações formativas e transmissões de eventos e palestras, visando fortalecer a capacitação dos servidores públicos da assistência social e ampliar o acesso ao conhecimento.

Desenvolvida em parceria com o SENAI, a plataforma oferece conteúdos exclusivos, incluindo materiais do SENAI adaptados para as necessidades dos servidores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A iniciativa permite que os servidores se conectem e acessem os conteúdos de qualquer lugar do estado, promovendo a democratização do conhecimento e aprimorando a qualidade dos serviços prestados à população.

A plataforma foi projetada para impulsionar a criação de conteúdos relevantes e atualizados, seguindo uma trilha formativa que facilita o aprendizado e o desenvolvimento profissional dos usuários. Além disso, a emissão de certificados será realizada de forma virtual após a conclusão das avaliações, agilizando o processo e reconhecendo o esforço dos participantes.

“O lançamento da plataforma se alinha à renovação da marca e à reestruturação da EDESP, refletindo o compromisso da SEDS em investir na formação continuada dos seus profissionais”, explica Ana Clara Citelli, diretora executiva da escola, “queremos oferecer ferramentas modernas e eficientes para o aprimoramento do trabalho na área da assistência social”, conclui Citelli.

O acesso a plataforma está disponível no link: https://business.play.senai.br/empresa/edesp/