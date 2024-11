90% dos casos de Câncer de Próstata são curáveis com o diagnóstico precoce

Como o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens no Brasil, o câncer de próstata está atrás apenas do câncer de pele não melanoma, com cerca de 10,2% do total de casos de câncer. Um estudo do Instituto Nacional de Câncer (INCA) aponta que aproximadamente 71.730 novos casos por ano devem surgir até 2025. Durante o Novembro Azul, médicos, profissionais de saúde e entidades buscam quebrar o tabu entre os homens em relação à realização de exames preventivos, como o toque prostático, para combater esta doença, que é a segunda maior causa de morte por câncer entre homens no país.

Em termos de mortalidade, o câncer de próstata apresenta números alarmantes. Estima-se que ocorram cerca de 16.300 óbitos por ano relacionados a essa neoplasia, o que representa aproximadamente 13,5% das mortes por câncer no Brasil. As regiões Sul e Sudeste concentram cerca de 70% dos casos novos, mas sua predominância se registra em todas as regiões do país. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, um em cada 10 homens terá câncer de próstata no país.

O diagnóstico e os exames preventivos

“Os dados nos mostram a importância de se fazer o diagnóstico precoce, o que envolve a mudança de paradigma nos homens, uma população que procura menos as consultas e os exames de prevenção. Isso é ainda mais grave quando se trata do câncer de próstata por causa do exame de toque”, explica o chefe da equipe de urologia da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, Dr. Adriano Pinto.

O urologista afirma que em mais de 90% dos casos o câncer de próstata é curável desde que o diagnóstico seja feito precocemente. “Por isso, é necessário que os homens façam o exame preventivo urológico, com consulta médica com especialista, dosagem do PSA (antígeno prostático específico) no exame de sangue e o exame de toque prostático, que verifica anomalias, é indolor e rápido”, esclarece o especialista.

Principais Fatores de Risco

Os principais fatores de risco incluem idade avançada (a partir dos 50 anos), histórico familiar da doença, raça e obesidade. Em casos com histórico familiar ou sintomas, o acompanhamento médico regular é fundamental.

Idade: é o fator de risco mais relevante, com a incidência aumentando significativamente após os 50 anos. Aproximadamente 60% dos casos são diagnosticados em homens com 65 anos ou mais.

Histórico Familiar: parentesco de primeiro grau (pai ou irmão) com paciente de câncer de próstata aumenta o risco em até duas vezes. O risco é ainda maior se houver múltiplos casos na família. Neste caso, o homem deve considerar exames regulares a partir dos 45 anos para monitoramento adequado da saúde prostática.

Raça: homens afrodescendentes apresentam maior probabilidade de desenvolver câncer de próstata e frequentemente têm formas mais agressivas da doença. Em contraste, homens asiáticos e hispânicos têm menor incidência.

Genética: mutações em genes como BRCA1 e BRCA2, que estão associados a outros tipos de câncer, também aumentam o risco de câncer de próstata. Além disso, a presença do gene HOXB13 está ligada a uma forma hereditária da doença.

Obesidade: a obesidade é um fator que pode contribuir para um risco aumentado de câncer de próstata, especialmente em sua forma avançada.

Dieta e Estilo de Vida: dietas ricas em gordura animal e carne vermelha estão associadas a um maior risco, enquanto uma alimentação rica em frutas, vegetais e gorduras saudáveis pode ter um efeito protetor. O sedentarismo também é considerado um fator contribuinte.

Níveis Hormonais: altos níveis de andrógenos (hormônios masculinos) podem estar associados a uma piora na evolução do câncer de próstata, embora a relação exata ainda esteja sendo estudada.

Medidas Preventivas

Alimentação Saudável: consuma uma variedade de frutas, vegetais, grãos integrais e legumes. Alimentos ricos em antioxidantes, como tomates (ricos em licopeno), brócolis e peixes ricos em ômega-3, são benéficos.

Redução de Gorduras: evite gorduras saturadas e trans. Prefira gorduras saudáveis, como as encontradas em nozes e azeite de oliva.

Limitação de carnes vermelhas: diminua o consumo de carnes vermelhas e processadas, que estão associadas a um maior risco de câncer.

Atividade Física Regular: pratique exercícios físicos regularmente, como caminhada, corrida ou natação. A recomendação é de pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana.

Controle do Peso Corporal: manter um peso saudável é crucial, pois a obesidade está associada a um risco aumentado de câncer de próstata agressivo. Uma combinação de dieta equilibrada e exercícios físicos é essencial para o controle do peso.

Evitar o tabagismo: o tabagismo não é um fator principal para o câncer de próstata, mas pode piorar o prognóstico da doença. Parar de fumar é uma medida importante para a saúde geral.

Limite o consumo de álcool a níveis moderados, pois o consumo excessivo pode aumentar o risco de câncer.

Consultas Médicas Regulares: a realização de consultas e exames preventivos regularmente, especialmente após os 50 anos, é fundamental, e se houver histórico familiar, a partir dos 45 anos.

Além do câncer de próstata, o Novembro Azul também aborda outros aspectos da saúde do homem, como a importância de adotar hábitos saudáveis, fazer atividade física regularmente, manter o peso adequado, identificar e tratar adequadamente a hipertensão, diabetes e problemas de colesterol, diminuir o consumo de álcool e não fumar.

“A saúde do homem no Brasil é um tema que merece atenção, pois os homens costumam ter uma menor expectativa de vida do que as mulheres, além de apresentarem maior incidência de doenças”, alerta o urologista.