Uma pesquisa recente realizada entre aproximadamente mil usuárias do happn revelou uma estatística alarmante: mais de 90% das mulheres não se sentem seguras durante o Carnaval, com quase 50% delas afirmando terem sofrido algum tipo de assédio durante os bloquinhos e festas de rua.

Quando questionadas sobre os fatores que as fariam sentir-se mais seguras, a maioria (40%) destacou a necessidade de aumento da segurança pública. A disponibilidade de espaços de apoio para mulheres próximos a festas e desfiles foi mencionada por 35%, enquanto 25% das usuárias do aplicativo expressaram que se sentiriam mais seguras se os homens fossem mais conscientes.

Para abordar esse problema, o happn, aplicativo de namoro da vida real, e o Não é Não, coletivo que atua no combate ao assédio sexual e às violências baseadas em gênero, anunciam uma colaboração para conscientizar as pessoas na luta contra o assédio.

Entre os dias 10, 11, 12 e 18 de fevereiro, as marcas vão entregar 10 mil tatuagens temporárias com mensagens de conscientização sobre respeito e consentimento nas relações. Além disso, o happn terá em São Paulo o “happn Safe Place”, um espaço seguro e aberto para receber os foliões.

happn Safe Place

Localizado na Rua da Consolação, um dos principais pontos do Carnaval de rua de São Paulo, o happn Safe Place receberá todos que desejam fazer uma pausa. O espaço oferecerá conscientização contra assédio e informações importantes, incluindo dados sobre assédios no Brasil, direitos das vítimas, como fazer denúncias, números de telefone úteis e endereços, com o intuito de informar as mulheres sobre como agir, seja como vítimas ou testemunhas de violências.

“O happn está comprometido em proporcionar encontros significativos, mas também um ambiente seguro e consciente para seus usuários. Ao estabelecer uma parceria com um movimento tão importante como o Não é Não!, unimos forças na luta contra o assédio e pela proteção, defesa e cuidado das mulheres”, afirma Michael Illas, especialista em relacionamentos do happn.

As promotoras do happn e do Não é Não! também distribuirão tatuagens temporárias com frases conscientes para as pessoas interessadas em compartilhar essas mensagens.

“O Carnaval é um momento emblemático de celebração no Brasil e acreditamos firmemente que a luta contra o assédio é uma causa diária e contínua. Nossa parceria busca tornar as festividades carnavalescas mais seguras, mas também contribuir para a construção de uma cultura de respeito e igualdade em todas as esferas da vida cotidiana, e em todos os dias do ano”, diz Julia Parucker, cofundadora e CEO do Não é Não!

As pessoas cadastrados no happn que visitarem o espaço também terão acesso a brindes exclusivos, incluindo a distribuição de contas premium gratuitas, ingressos VIP para festas em São Paulo, um kit de beijo com itens personalizados e suprimentos para quem deseja retocar a maquiagem. O espaço também terá área de descanso aberta ao público para aqueles que precisarem de um local seguro.

“É nossa intenção combater o assédio continuamente e em todos os lugares. O Carnaval é uma celebração única no Brasil, e acreditamos que é o momento perfeito para unir diversão e conscientização. Ao aproveitar uma celebração local, podemos amplificar mensagens sobre consentimento e respeito durante a paquera e nos relacionamentos”, finaliza Michael Illas, especialista em relacionamentos do happn.

Serviço – happn Safe Place

Endereço: Rua da Consolação, 1813. Consolação, São Paulo.

Data: de 10, 11, 12 e 18 de fevereiro

Horário: Das 10h às 17h