90 anos da USP: secretário de Ciência relembra universidade da década de 1970

A USP chega aos 90 anos nesta quinta-feira, 25, celebrando uma história consolidada entre as maiores da América Latina e que se confunde com a trajetória de grandes cientistas e pesquisadores brasileiros. Um desses célebres alunos é o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, que pisou pela primeira vez na universidade em 04 de janeiro de 1970 para cursar a Escola Politécnica. “Estou falando de 54 anos de convivência e atividades. Então a USP é minha vida, não apenas profissional, mas a minha vida social também está na universidade. “

O secretário conta que a vida universitária na década de 1970 era intensa. As aulas eram realizadas de segunda a sábado e, quando acabavam, os jovens não queriam voltar para casa. “Sempre tinha algum evento social e cultural aqui. Tivemos shows de cantores como o Milton Nascimento, por exemplo”, lembra.

Após a graduação, Vahan Agopyan fez mestrado em Engenharia Urbana e de Construções Civis na Poli-USP e doutorado em Engenharia Civil pelo King’s College London. Foi diretor da Poli-USP, diretor presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, coordenador de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, pró-Reitor de Pós-Graduação, vice-reitor e chegou ao posto de reitor da USP entre 2018 e 2022.

“Como secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, tenho muito orgulho de São Paulo ter e manter uma universidade como a USP”, afirma Vahan Agopyan.

A comunidade USP é composta por mais de 120 mil pessoas, somando estudantes, professores, pesquisadores e funcionários. A graduação possui 183 cursos, dedicados a todas as áreas do conhecimento, distribuídos em 42 unidades de ensino e pesquisa, com mais de 58 mil alunos. A pós-graduação tem 239 programas, com cerca de 30 mil matriculados.

Por ano, a média de alunos que se formam é de 8 mil na graduação e de 5,5 mil na pós-graduação, entre mestrado e doutorado. Referência nacional em ensino, a USP é responsável por mais de 20% da produção científica brasileira.

História e celebração

A USP foi fundada no dia 25 de janeiro de 1934 pelo então interventor do Estado Armando Salles de Oliveira. O primeiro passo foi reunir algumas faculdades e institutos já existentes, como a Escola Politécnica, a Faculdade de Medicina e a de Direito, assim como a criação da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras para reunir as faculdades já existentes num único grupo. Na ocasião, aproximadamente 40 pesquisadores e professores estrangeiros foram convidados para lecionar na nova universidade.

“Em 1934, a USP já começou multidisciplinar, internacional e principalmente uma universidade que oferecia ensino em um ambiente de pesquisa e com interação com a sociedade. O resultado é que a universidade é uma referência e consegue irradiar e transmitir essa experiência para todo o nosso país. Longa vida para USP, longa vida ao desenvolvimento de São Paulo! “, destaca o secretário.

A celebração dos 90 anos da USP começa com um concerto da Orquestra Sinfônica da USP (Osusp) na Sala São Paulo nesta quinta-feira, 25. O público poderá acompanhar toda a agenda de eventos, além de reportagens especiais, por meio do portal usp.br, que terá uma página reunindo todo o conteúdo referente ao tema.