8K Lança novo EP “INSOMNIA” das Profundezas da Existência Humana

8K surpreende novamente com o lançamento de seu terceiro EP deste ano, “INSOMNIA,” em parceria com o selo Musikorama Music. Composto por duas faixas intensas, “Insomnia” e “Surrounded by Souls,” o EP aprofunda-se nas lutas internas e existenciais que todos enfrentamos.

A banda de Anápolis-Goiás, formada por Fil Picolotto nos vocais, Paulo Rodrigues na guitarra, Igor Dorand no baixo e Juninho Silva na bateria, combina técnica apurada com uma emoção crua, criando uma música que ressoa profundamente com temas de desespero e a busca por alívio, influenciada por grandes nomes do Metal Moderno como Jinjer e Slipknot.

A faixa-titulo, “INSOMNIA” é uma poderosa exploração das lutas internas e emocionais de alguém que enfrenta distúrbios do sono e crises existenciais. A letra retrata uma batalha contínua com pensamentos obscuros e a sensação de estar preso em um ciclo de desespero e confusão mental. O tema evidenciado em versos como “Scratching the walls inside my head, prisoner of dawn every night”, que captura a angústia crônica e o conflito interno, e “Why you keep telling me that god is good? God is good all the time or he’s gone for good?”, que questiona a busca por respostas e a reconciliação da realidade interna com as expectativas externas.

Musicalmente, a faixa mergulha no Djent e Metalcore, com guitarras pesadas e uma bateria pulsante que complementa os vocais intensos. A atmosfera densa e perturbadora é um reflexo fiel do espírito tumultuado e emocional do gênero.

A segunda faixa inédita, “Surrounded by Souls”, aborda o desespero e a luta interna enquanto o narrador enfrenta sentimentos de isolamento e angústia profunda. A letra evoca uma sensação de estar preso em um ciclo de dor emocional e a busca por alívio e compreensão. Com frases como “I dig the pit that I embrace, in the end I’m going so deep” e “To calm my hell, I need someone else, I can feel the pit that I fell,” a música revela a profundidade do tormento emocional. As metáforas de um poço e fogo simbolizam o desespero e a autodestruição, criando uma sensação de urgência e desespero característicos do Metal Core.

Musicalmente, a faixa também segue a linha do Djent e Metalcore, com guitarras pesadas e ritmos pulsantes que criam uma atmosfera sombria e envolvente. A banda continua a explorar as profundezas das emoções humanas, oferecendo uma experiência sonora que é tanto provocativa quanto catártica.

A Experiência do EP “INSOMNIA”

O EP “INSOMNIA” é uma jornada emocional e introspectiva complexa. Com letras intensas e uma produção musical robusta, a 8K solidifica sua presença como uma voz autêntica e influente na cena global do metal moderno. Cada faixa oferece uma experiência única que se conecta profundamente com os ouvintes, especialmente aqueles que buscam uma catarse emocional através da música.

Este é o terceiro EP que a banda lança este ano, depois de “INTERNAL BLEEDING” e “RAIN,” mostrando uma produtividade impressionante e uma evolução contínua em seu trabalho.