8D Hubify realiza primeiro evento de RevOps no Brasil

No dia 14 de março, o primeiro RevOps Summit do Brasil estreia em São Paulo com organização da agência 8D Hubify. O evento reunirá palestrantes, debatedores, expositores e público interessado em aumentar o faturamento de suas empresas por meio de estratégias de Revenue Operations.

RevOps é uma metodologia conhecida por ter foco no crescimento de uma empresa, alinhando seu objetivo comercial dentre os departamentos de Marketing, Vendas e Pós-Vendas. O modelo está em amplo crescimento em todo o mundo e, no país, vem ganhando cada vez mais espaço por alavancar faturamento, considerando: autoridade e reconhecimento de marca, aquisição de leads e clientes, e retenção e ampliação de serviços.

“Está cada vez mais caro gerar lead e cada vez mais difícil achar o lead qualificado, é preciso olhar além do básico de performance para ter uma estratégia que gere bom retorno. Segundo a Consultoria Gartner, 75% das empresas de maior crescimento estarão funcionando em um modelo de RevOps até 2025 e, segundo a Consultoria Forrester, 86% dos executivos acreditam que RevOps será importante para baterem suas metas, porém, em levantamento da SalesForce, constatou-se que apenas 41% destes executivos dominam o tema RevOps. Os números mostram por si só a importância de ampliarmos o conhecimento sobre o tema, e esse é o nosso objetivo com o RevOps Summit.”, explica o CEO da 8D Hubify, Fabio Duran.

O evento acontece no Cubo Itaú, principal hub de empreendedorismo digital e inovador da América Latina, de que a 8D Hubify faz parte desde 2015, compondo um ecossistema que fomenta o contato com novas tecnologias, a geração de negócios em primeira mão com startups inovadoras e a conexão entre empreendedores, pesquisadores, investidores e profissionais de referência no mercado.

De 8h às 18h, a programação conta com painéis de conteúdo, momentos de networking, feiras de negócios, happy hour, além de um evento limitado para convidados VIP na hora do almoço. As inscrições estão abertas no site da Sympla. Confira o cronograma:

O RevOps Summit by 8D Hubify conta com patrocínio de RD Station, Blip, MoEngage, SOAP, Looqbox e The CMOs.

Protagonismo feminino

Dos seis painéis preparados sob curadoria de conteúdo para o público, cinco são liderados por palestrantes mulheres:

Juliana Tubino, conselheira investidora em tecnologia e mentora da Endeavor, do Movimentos Aladas e do Movimento Elas Lideram 2030 (Pacto Global da ONU no Brasil e ONU Mulheres Brasil), abre os painéis com a palestra Revenue Operations; Renata Centurión, sócia e diretora para América Latina da Winning by Design, aborda Momentos Importantes na Jornada do Cliente; Bianca Venturotti, diretora de Marketing e Criatividade da Boca Rosa Company, fala sobre O Poder de uma Marca Forte; Rosa Burns, mentora e consultora na Winning by Design Brasil traz à tona o tema IA Sales; e Marcela Parise, head de Marketing Internacional e Customer Success da Globo, apresenta a estratégia de Customer Centric.

A abertura do evento terá uma palestra introdutória do cofundador e CEO da 8D Hubify, Fabio Duran, onde ele vai compartilhar sua experiência com marketing e vendas até chegar na metodologia RevOps. Kaio Marin, GTM Lead na Google Já o painel O Poder da Comunicação terá como palestrante Eduardo Adas, sócio fundador da SOAP e coautor dos livros “Detone: domínio emocional em momentos decisivos” e “Super Apresentações”.

Para Juliana Tubino, a diversidade no ecossistema de RevOps é fundamental para a inovação: “É gratificante ver nos palcos várias mulheres que geram impacto em RevOps e lideram discussões em suas áreas. As referências femininas são valiosas e muito necessárias, isso inspira outras mulheres e ajuda a diminuir obstáculos.”

Também participam das mesas redondas Kaio Marin, GTM Lead na Google; Vitor Peçanha, cofundador da Rock Content; Erika Tornice, CRO da RD Station; Philemon Mattos, CPO da Blip; Débora Vegas, Head of Partnership – Latam na MoEngage; Lucas Yokota, COO da Purple Metrics; Carolina Lima, sócia e head de Social Media da 8D Hubify; Marcão Andrade, Chief Strategy Officer na 8D Hubify; e Tainah Escocard, sócia e CBDO na 8D Hubify.

Serviço

RevOps Summit by 8D Hubify

Data: 14/03/2024

Horário: 8h às 18h

Local: Cubo Itaú

Endereço: Alameda Vicente Pinzon, 54 – Vila Olímpia, São Paulo

Inscrições: Link

Sobre a 8D Hubify

Agência de RevOps especializada em otimizar a jornada do cliente de ponta a ponta, começando pelo marketing, passando por vendas até o pós-vendas, a 8D Hubify resulta da fusão, em 2023, das operações da Hubify e da 8D Pro, que acumulam experiência e prêmios no mercado. Com foco na sustentabilidade e otimização de negócios, a 8D Hubify utiliza a metodologia SAAS Sales da Winning by Design, aliada a uma cultura Data Driven, além de contar com selos como Google Partner Premier 2023 e de ser a parceira RD Station com maior volume de contas implantadas e gerenciadas܂Entre os cases premiados de clientes, estão os de Consórcio Magalu, GPTW e Oxfam.