8ª Expo Motorhome prevê R$ 500 milhões em negócios

Maior feira da América Latina dedicada a empresas e apaixonados por campismo e caravanismo, a 8ª Expo Motorhome projeta crescimento de 25% nos números em 2024. Conforme o diretor do evento, Alexandre Boff, 150 expositores e um público superior a 25 mil pessoas são esperados durante os cinco dias de programação, que ocorrerá de 13 a 17 de novembro no Expotrade Convention Center da cidade de Pinhais, região metropolitana de Curitiba (PR). “A feira desempenha papel fundamental no fortalecimento do setor de motorhomes, estimulando a inovação e permitindo ao consumidor final conhecer as mais recentes tecnologias do mercado”, ressalta. Em 2023, a Expo Motorhome gerou cerca de R$ 400 milhões em negócios, número que também deve registrar 25% de incremento neste ano: a expectativa é atingir R$ 500 milhões. Paralelamente, ocorrerá o 1º Fórum de Campismo e Caravanismo do Mercosul.

O otimismo das projeções é atribuído ao crescente número de consumidores interessados em adotar um estilo de vida sobre rodas para desbravar as belezas naturais do vasto território brasileiro. Esse fenômeno se intensificou durante e após a pandemia de Covid-19, quando muitos aventureiros passaram a buscar destinos turísticos não-convencionais e menos povoados. Conforme estudo técnico realizado pela Expo Motorhome, estima-se que o mercado de campismo e caravanismo no Brasil movimentou cerca de R$ 1,5 bilhão em 2023, aumento de 30% em relação ao ano anterior. As empresas nacionais fabricam, mensalmente, entre 450 e 500 equipamentos, como motorhomes, trailers, minitrailers e campers (módulos que vão acoplados à caçamba de picapes).

Em uma área de 23 mil metros quadrados do Expotrade, os 150 expositores realizarão demonstrações de motorhomes, trailers, minitrailers, campers, veículos de recreação em geral, barracas e acessórios. Além dos painéis previstos no 1º Fórum de Campismo e Caravanismo do Mercosul, outras 17 palestras gratuitas serão realizadas durante a feira. Como não poderia ser diferente, muitos expositores e visitantes de diversos Estados e 6 diferentes países virão rodando para participar da Expo Motorhome, permanecendo acampados em uma área localizada a apenas 2 km do Expotrade. O camping oferece toda a infraestrutura necessária e permanecerá aberto de 11 a 17 de novembro. A expectativa é receber cerca de 800 veículos e mais de 70 barracas. Para comodidade dos campistas, haverá transfer durante todo o evento.

Participação na Caravan Salon da Alemanha

Para trocar experiências e buscar referências que serão incorporadas já nesta edição, a equipe da Expo Motorhome acaba de retornar de uma viagem estratégica à Alemanha, onde participou da Caravan Salon, a maior feira de campismo e caravanismo do mundo, realizada de 30 de agosto a 8 de setembro em Düsseldorf. O evento é reconhecido por apresentar as últimas tendências e inovações do setor, reunindo fabricantes e profissionais de todo o globo.

Durante a visita, os diretores da Expo Motorhome Alexandre Boff e Tiago Rech, acompanhados da coordenadora-geral, Tuani Dal Pra, do coordenador de Marketing, Felipe Rodrigues, e da diretora-geral da Emme Brasil/Messe Düsseldorf, Malu Sevieri, foram recepcionados pelo diretor da Caravan Salon Düsseldorf, Stefan Koschke, e pelo gerente de projetos Sênior, Pascal Versen. “Foi uma oportunidade incrível de identificar novas soluções e tecnologias que poderão elevar ainda mais o nível do nosso evento, proporcionando uma experiência única para expositores e visitantes”, comenta Alexandre Boff.

Além de networking com grandes players do mercado europeu, a visita também possibilitou a análise de novos modelos de veículos recreativos e produtos que poderão ser apresentados futuramente no Brasil. A equipe trouxe na bagagem não só inovações, mas também a expectativa de ampliar parcerias internacionais, reforçando o compromisso de consolidar a Expo Motorhome em uma referência na América Latina.

Fórum de Caravanismo ocorrerá nos dias 13 e 14 de novembro

Uma das novidades desta edição da Expo Motorhome é o 1º Fórum de Campismo e Caravanismo do Mercosul, que ocorrerá nos dias 13 e 14 de novembro. Trata-se de um espaço para discussão e formulação de políticas públicas, troca de ideias, experiências, produção científica e práticas sobre a atividade do turismo realizado em veículos recreativos.

Diversos painéis e palestras abordarão também questões relacionadas à segurança e legislação, permitindo maior mobilidade de motorhomes e trailers nos países do Mercosul. A iniciativa é um desdobramento do projeto de pesquisa sobre Caravanismo e Mobilidade Turística que está sendo realizado pelo professor doutor Luiz Ernesto Brembati, do curso de Turismo da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em parceria com o professor Walter Pablo, da Cátedra de Turismo Rural da Universidade de Buenos Aires e do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária da Argentina (Inta). A inscrição custa R$ 35,00 e pode ser feita no site oficial da 8ª Expo Motorhome (www.expomotorhome.com). Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail [email protected], com o professor Luiz Ernesto.



Sobre a Expo Motorhome

A Expo Motorhome foi idealizada em 2016 pelo empresário Alexandre Boff. A primeira edição ocorreu nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo (RS), reunindo 49 expositores, 5,4 mil visitantes e, na área externa, 180 motorhomes, trailers e barracas. Desde então, a feira registra forte crescimento a cada edição, consolidando-se como a maior da América Latina dedicada aos apaixonados por campismo e caravanismo. A 7ª edição, realizada em 2023, contou com 122 expositores e 20 mil visitantes, gerando mais de R$ 400 milhões de negócios. Na área de camping, foram mais de 600 veículos e 70 barracas.

Serviço

O que: 8ª Expo Motorhome

Quando: 13 a 17 de novembro de 2024

Onde: Expotrade Convention Center (Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, 10.454, Vila Amelia, Pinhais, Paraná)

Atrações: 150 expositores realizarão demonstrações de motorhomes, trailers, minitrailers, campers, veículos de recreação em geral e barracas. Além disso, ocorrem 17 palestras gratuitas durante a feira. Paralelamente, será realizado o 1º Fórum de Campismo e Caravanismo do Mercosul com diversos painéis

Praça de alimentação: contará com restaurante e food trucks

Camping: localizado em uma área a apenas 2 km do Expotrade (Rua Transpalmital, Pineville, em Pinhais), oferece toda a infraestrutura necessária aos visitantes. Reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (54) 99601-1661

Setor Comercial: seja um expositor. Contate o setor Comercial pelo WhatsApp (41) 98701-0603

Dúvidas e informações: (54) 99642-0017

Informações adicionais: acesse o site www.expomotorhome.com