8ª Etapa do Circuito de Rua de Cubatão acontece neste domingo (27)

A 8ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Cubatão será neste domingo, 27 de outubro, na Praça Independência no Jardim Casqueiro. Com corridas para adultos e crianças, o evento será a partir das 7h30 com previsão de 1000 participantes.

Dividido em corrida 7K para adultos e corrida kids, as largadas kids serão às 7h30 e 7h35 e a dos adultos às 8h.

Sendo assim, a programação no dia da prova será:

6h – Abertura da retirada dos kits em troca de 2kg de alimentos não-perecíveis sendo necessário apresentar o QR Code ou um documento com foto para o check-in.

7h30 – Largada da Categoria Kids 2

7h35 – Largada da Categoria Kids 1

8h – Largada da Corrida Adultos 7K

Além disso, a organização informa que no sábado, 26, das 14h às 17h haverá retirada de novos números e manutenção e também teste com troca de chips danificados no mesmo local do evento.

O Circuito de Rua de Cubatão conta com dez etapas, cujo resultado final será calculado pelo ranking da média dos sete melhores tempos de cada corredor, ao longo das 10 etapas. As próximas etapas serão em 10 e 23 de novembro, sendo a última uma Night Run.

“Estamos na reta final e em um mês já saberemos os resultados das dez etapas. Independentemente disso, todos estão de parabéns por se dedicarem, por participarem de um evento que une esportes, lazer e qualidade de vida. Já deixo aqui meus parabéns antecipadamente”, diz Silvana Valéria, Presidente da CBP.

O Circuito de Corrida de Rua de Cubatão é promovido por entidades esportivas, em parceria com a Câmara Municipal de Cubatão e a Prefeitura Municipal de Cubatão. As inscrições, mais informações e regulamento completo podem ser conferidos em https://corridaderuacubatao.com.br/

Serviço:

8ª Etapa do Circuito de Rua de Cubatão

Data: 27 de outubro, domingo

Entrega de Kits: 6:00

Largada KIDS 2: 7:30

Largada KIDS 1: 7:35

Largada 7KM: 8:00

Doação: 2 KG de alimentos não perecíveis

Retiradas, Trocas e Teste de Chips:

Data: 26 de outubro, sábado

Horário: 14 às 17h

Endereço Prova e Chips: Praça da Independência, Jardim Casqueiro, Cubatão (SP) – CEP 11533-260