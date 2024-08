808 Punks, com membros ligados a Planet Hemp, BNegão e Dorsal, lança “Bonde do Mal”

A mais nova superbanda carioca, 808 Punks, composta por músicos associados a Planet Hemp, BNegão e Dorsal Atlântica, lançou nesta sexta-feira, 2 de agosto, o videoclipe do novo single “Bonde do Mal”.

O grupo conta com o vocalista e produtor André Paumgartten, o guitarrista Xandee (ex-Dorsal Atlântica, atual Nebulosa e A Última Gangue), o baixista Formigão (Planet Hemp e Ladrão), o baterista Riva (dos Seletores de Frequência, banda que acompanha o rapper Bnegão desde 2003) e o trio de vocal The Three Cyberpunk Birds: Nandin, Menina Maldita e Prixx.

Paumgartten (músico e produtor carioca com uma carreira que passou por nomes como Pitty, Luxúria, Massacration, Mr Catra e os Templários e Defalla, entre outros), é o idealizador do grupo que surgiu durante a pandemia e se consolidou em 2022.

Sobre “Bonde do Mal”, o vocalista explica que compôs a letra quando ainda era adolescente e morava no bairro de Realengo, subúrbio carioca, onde enfrentava violência e discriminação. Ele conta que essa versão ao vivo do projeto ‘Rio+Roque no Apê” continua atual.

“Ela foi gravada pela primeira vez pela minha antiga banda (Arkham), da qual o baterista do 808 Punks fazia parte também. Depois que a banda acabou, ele foi tocar com BNegão e Lobão. Hoje, está no PIC-NIC, Big Trep, Dead Suns, Mauk e os cadillacds Malditos e na banda de Arnaldo Brandão (Hanói-Hanói) também. Quando o 808 começou, todos nos shows pediam para eu tocar essa música. Fiz essa nova versão. O Edu K, do DEFalla, me ajudou num remix depois. O refrão é fácil e grudento. Infelizmente, essa música continua atual, mesmo que a letra tenha sido escrita na minha adolescência. Não mudou o subúrbio, preconceito, dificuldade de deslocamento e violência. Quando comecei esse projeto Rock no Apê, decidimos gravar e o resultado ficou legal. É o terceiro arranjo que a música tem, dessa vez com muitos improvisos,” explicou Paumgartten.

Sobre o 808 Punks

A banda 808 Punks, idealizada em 2020, durante a pandemia, estreou nos palcos em 2022. A formação atual inclui 4ИdЯ3 nos vocais, synths e theremin, xxx4Иd3 na guitarra, f0ЯШ1g40 no baixo, Я1v4 na bateria, e И4Иd1И, pЯ1XXX e Ш4ld1T4 nos backing vocals.

Paumgartten é o único membro oficial da banda e permanece responsável por sua direção musical, além de ser produtor, cantor e compositor. Apesar de proporem um show de rock eletrônico, o espetáculo é 100% orgânico, sem computadores, CDJs ou “DJ de Pendrive” no palco.