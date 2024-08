8 momentos da reconstrução da ciclovia de Cidade Tiradentes

Maior conjunto habitacional da América Latina e com uma vital dinâmica interna a partir da sua diversidade de comércios, serviços, parques e centros culturais, Cidade Tiradentes é um distrito com grande potencial para uso da bicicleta. Sua dinâmica interna, repleta de comércios, serviços, parques e centros culturais, configura um espaço único com imenso potencial para o uso da bicicleta. Nesse contexto, a bicicleta se destaca como uma ferramenta poderosa e estratégica para promover a mobilidade urbana, geração de renda, logística eficiente, lazer acessível, saúde pública, cidadania ativa e o direito à cidade.

No entanto, apesar de seu grande potencial, o bairro localizado na Zona Leste de São Paulo carece de uma infraestrutura adequada para ciclistas. Diante desse desafio, o Instituto Aromeiazero tem trabalhado ativamente para fortalecer o uso da bicicleta na região, promovendo diversas ações que visam aumentar a segurança e a acessibilidade para os ciclistas. Entre essas iniciativas, destaca-se a reivindicação pela retomada da ciclofaixa da Avenida dos Metalúrgicos, que representa a única opção segura para os ciclistas no distrito. Essa ciclofaixa, infelizmente, foi desativada em 2019, gerando crescente preocupação entre os usuários de bicicleta e evidenciando a necessidade urgente de reverter essa situação.

O trabalho do Instituto Aromeiazero é crucial não apenas para reintegrar essa infraestrutura, mas também para garantir que a bicicleta se torne uma alternativa viável e segura de mobilidade para todos os moradores de Cidade Tiradentes. Entre algumas das ações da ONG na região está a articulação com diversos atores do território, incluindo coletivos e ativistas da região. O objetivo das iniciativas que o Aro realizou por lá foi o de sensibilizar a comunidade e as autoridades sobre a importância de reestabelecer a ciclofaixa da Avenida dos Metalúrgicos, além de desenvolver iniciativas que valorizem a mobilidade sustentável e a segurança dos ciclistas em Cidade Tiradentes.

Vale ressaltar que as obras de implantação da ciclofaixa foram realizadas e finalizadas em maio deste ano, após diversas articulações realizadas.

Pensando em contar um pouco desse histórico, o Instituto Aromeiazero separou 8 momentos de atuação no território até o momento atual:

2015

Cidade Tiradentes ganha sua primeira e única ciclofaixa, com 2 km de extensão

2018

Inauguração da Estação Bike 12 Horas da Bike Sampa

Aro começa sua articulação local em parceria com Itaú e Tembici (Estação; Festival; reportagem Bike é Legal)

2019

Única ciclofaixa do território é apagada

Nossa atuação em CT vira tema de uma capítulo no Livro Bicicletas nas cidades: Experiências de compartilhamento, diversidade e tecnologia

2020

Realizamos com a IAB o projeto ‘Para Onde Vamos?: Por uma agenda de mobilidade nas periferias de SP’, incluindo a experiência de CT

2021

Diagnóstico sobre o uso da bicicleta em CT

Campanha pelo uso da bike no território (jingle da campanha com funkeiro local)

Realizamos uma edição híbrida do projeto Bikeatona, à época chamado de Bike-A-Thon (aqui playlist com vídeos dos projetos contemplados)

2022

Reunião com a Subprefeitura e parceiros locais para reivindicar a volta da Ciclofaixa dos Metalúrgicos

Auditoria e campanha para utilização da Estação Bike 12 Horas

Realização do evento CT no Pedal

2023

Nova reunião com Subprefeitura e parceiros para reivindicar a volta da Ciclofaixa dos Metalúrgicos

2024