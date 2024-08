8 em cada 10 brasileiros acreditam que os Jogos de Paris serão uma chance para promover a união no país

A Ipsos apresenta o estudo “Attitudes to the 2024 Paris Games” com a opinião e percepção de pessoas em 33 países sobre as Olimpíadas. A pesquisa mostra um aumento significativo no interesse da população no evento esportivo em relação às edições anteriores. O levantamento também destaca que o interesse no evento esportivo está mais alta na Ásia. Na média dos 33 países, 57% das pessoas dizem estar interessadas nos Jogos. Na China, esse número chega a 86%, enquanto na Tailândia é de 77%, na Indonésia 75% e nas Filipinas 71%.

“Comparado aos Jogos de Tóquio, cresceu bastante o interesse geral em acompanhar o evento. Os jogos de 2021 foram realizados em um cenário bastante atípico, com a pandemia ainda impactando fortemente muitas nações”, afirma Marcos Calliari, CEO da Ipsos no Brasil.

No Brasil, 70% dos entrevistados dizem ter interesse/bastante interesse em acompanhar os jogos deste ano. Na edição do evento em Tóquio, apenas 45% dos brasileiros declaravam tal interesse. Já no país anfitrião, a França, tem uma das menores taxas de interesse nos Jogos — apenas 46% da população se declara interessada em acompanhar o evento.

Para, 77% dos entrevistados no Brasil, “as Olimpíadas serão uma oportunidade importante para o mundo se unir“, uma perspectiva ligeiramente superior à média global de 75%. Na Indonésia, esse sentimento é ainda mais forte, com 92% de concordância, seguido pela China e Tailândia, ambas com 89%. Além disso, 67% dos brasileiros acreditam que os Jogos unem seu país, uma crença menos acentuada no país sede, a França, com 54%, atrás apenas de Alemanha (51%) e Polônia (46%).

“Historicamente, o esporte sempre foi um fator de união entre as pessoas de uma nação. Mas, como observamos nos Jogos de Tóquio, a polarização havia afetado bastante estes laços que se estabelecem durante a torcida pelo país. O que vemos nestes Jogos de Paris é um retorno muito forte desse sentimento de união gerada pelo evento”, comenta Calliari.

Orgulho e inspiração

Os brasileiros expressam também um forte sentimento de orgulho nacional em relação à participação de sua equipe nas competições desse ano. Segundo a pesquisa, 75% dos brasileiros concordam que o “time olímpico faz com que se sintam orgulhosos de seu país”. Esse sentimento se destaca ainda mais na Indonésia, com 95% de concordância, seguida pela China com 94% e pela Tailândia com 91%. Em contraste com a Alemanha (53%), Japão (58%) e, novamente, a França (60%), que registraram os menores índices em comparação a outros países.

A pesquisa também destacou que no Brasil, 73% acreditam haver nacionalismo demais durante a competição, uma opinião bem acima da média global de 56%. Polônia(39%), Alemanha (35%) e Suécia (33%) são os que menos concordam com tal afirmação.

Além disso, 82% dos brasileiros acreditam que as Olimpíadas têm o poder de inspirar a próxima geração a praticar esportes, dois pontos percentuais acima da média global de 80%. Alemanha (55%), França (59%) e Bélgica (67%) são os países com menor nível de concordância nesse quesito. A Indonésia lidera nesta questão, com 95% de concordância, seguida por China (90%) e Tailândia (91%).

União em tempos difíceis

Em um cenário global marcado por crises econômicas e conflitos globais, 62% dos brasileiros concordam que os Jogos de Paris deveriam prosseguir, independentemente desses desafios. O Brasil é um dos que menos concordam com esta afirmação, atrás apenas do Japão (60%), em contraste com a China, que com 90% de concordância encabeça o ranking. Na média global, 72% concordam com esse ponto.

Esportes mais aguardados

O futebol surge como o esporte de maior interesse na média global dos 33 países pesquisados, com 28% dos entrevistados demonstrando entusiasmo. Na América Latina, o interesse por esse esporte é ainda mais pronunciado, com países como Argentina (55%), Peru (50%) e Colômbia (47%) entre os maiores destaques. No entanto, os brasileiros demonstraram mais interesse em acompanhar o vôlei que com 41% das menções é o esporte mais citado no país, a frente do futebol, que tem 39% das menções, seguido pela ginástica artística (31%) — mostrando uma diversificação maior no interesse esportivo que vai além do tradicional interesse do país pelo futebol.

Outro dado interessante mostra que 55% das pessoas no mundo afirmam que os Jogos os inspiram pessoalmente a participar de atividades esportivas, com uma tendência maior entre os jovens, especialmente a Geração Z (61%) e os Millennials (62%), com a inspiração sendo mais pronunciada na Ásia-Pacífico e América Latina.

Com relação ao financiamento governamental, 71% das pessoas no Brasil acreditam que o Governo deve, sim, destinar fundos para apoiar os atletas nas Olimpíadas, semelhante a visão global de 72%. Esse apoio é amplamente compartilhado na Indonésia e na China, com 91% de concordância em ambos os países. Na França, as opiniões estão divididas, com 48% a favor desse papel do Governo.

Um dos destaques do Brasil é o interesse pelo skateboard. 14% dos entrevistados no país declararam interesse no esporte, o maior índice declarado entre os 33 países pesquisados.

Preferência entre os gêneros e gerações

Os jogos de Paris são os primeiros em que o número de atletas homens e mulheres será igual. E a pesquisa mostra algumas importantes diferenças e semelhanças em termos de interesse e inspiração esportiva entre os gêneros. Olhando a média geral dos entrevistados, 61% dos homens demonstram interesse nos Jogos de Paris, enquanto 54% das mulheres compartilham desse entusiasmo.

Os interesses variam também na escolha dos eventos favoritos. Entre os homens, os esportes mais populares são futebol (35%), atletismo (28%), basquete (17%), vôlei (16%) e boxe (15%). Já entre as mulheres, os eventos mais aguardados são ginástica (28%), esportes aquáticos (24%), atletismo (23%), futebol (21%) e vôlei (16%). No quesito fonte de inspiração para a prática esportiva, a pesquisa revela que 58% dos homens e 52% das mulheres globalmente afirmam que as Olimpíadas os inspiram a participar de atividades esportivas.

Já quando analisamos o interesse do evento por geração, os Millennials lideram com 61%, seguidos pela Geração Z com 59%. A Geração X e os Baby Boomers têm um interesse semelhante, ambos com 54%. Os esportes mais populares também variam conforme os diferentes grupos etários: a Geração Z prefere futebol, vôlei, atletismo, ginástica e esportes aquáticos; os Millennials também se interessam por futebol, atletismo, ginástica, esportes aquáticos mais o vôlei. A Geração X cita, nesta ordem, atletismo, futebol, ginástica, esportes aquáticos e vôlei, enquanto os Baby Boomers são mais interessados por atletismo, futebol, ginástica, esportes aquáticos e tênis.

Compromisso com a sustentabilidade

Os organizadores dos Jogos de Paris 2024 têm enfatizado o compromisso com a sustentabilidade, prometendo que esta será a edição mais “verde” da história. Esta abordagem é bem recebida pelos brasileiros, que, em sua maioria, 66% concordam que eventos globais como os Jogos Olímpicos devem ocorrer apesar dos impactos climáticos associados a viagens e construções. China lidera com essa perspectiva, apresentando 92% e a França se mostra dividida, com 52%. A média global para esta pergunta é de 72%.