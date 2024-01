8° edição do Carnaval “Lá Vou Eu” reúne Gustavo Mioto, Péricles, Turma do Pagode, Matheus e Kauan, Melody e muito mais

Abram alas que o Carnaval já vai começar. Prepare a fantasia, separe as serpentinas e recarregue a energia para curtir a festa mais esperada do ano. A 8° edição do “La Vou Eu” acontece dias 09, 10, 11, 12 e 17 de fevereiro, na Expo Barra Funda, zona oeste de São Paulo, e terá mais de 30 artistas no lineup.

Reunindo um time de estrelas, o evento com realização e produção TAJ, Play.Co e Keep Young terá shows de Gustavo Mioto, Inimigos da HP, Jeito Moleque, Melody, Péricles, Turma do Pagode, Bruninho e Davi, KVSH, Matheus e Kauan, BangalaFumenga, Casa Comigo e muito mais, além da atração internacional – Jonas Blue.

Os ingressos para os 5 dias de diversão já estão disponíveis no site Ingresse (aqui) e custam a partir de R$90 (pista) e R$190 (área vip).

CARNAVAL LÁ VOU EU

Quando: 09, 10, 11, 12 e 17 de fevereiro, 19 horas

Local: Expo Barra Funda – Rua Tagipuru, 1001 – Barra Funda – São Paulo/SP

Atrações:



09/02 – Sexta-Feira

Péricles + Bruninho & Davi + Matheus Fonseca + Melody + Luísa Viscardi + Will



10/02 – Sábado

KVSH + Turma do Pagode + MC Davi + BangalaFumenga + Ariel B + Dimmitri.s



11/02 – Domingo

Jonas Blue + Jammil + Vou Zuar + G15 + Lucas Borchadt + D-lex



12/02 – Segunda-Feira

Gustavo Mioto + Jeito Moleque + Arca de Noé – Dj Set + Casa Comigo + Ga Salvia + Dimmitri.s



17/02 – Sábado

Matheus e Kauan + Inimigos da HP + Locos + Atração Surpresa + Will



Informações e ingressos: www.ingresse.com.br