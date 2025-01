O ano de 2024 foi marcado por conquistas notáveis para o Brasil, com cidadãos e eventos brasileiros estabelecendo uma série de novos recordes no Guinness World Records.

Desde iniciativas ambientais até feitos individuais impressionantes, os brasileiros mostraram ao mundo sua capacidade de inovar, perseverar e alcançar o extraordinário. Uma análise realizada pela Gambling, principal autoridade independente em jogos online no Brasil, permite explorar detalhadamente essas importantes características que destacam o Brasil no cenário global.

Maior número de latas de alumínio recicladas em uma semana

Durante o carnaval de 2023, o Brasil demonstrou seu compromisso com a sustentabilidade ao reciclar 8.825,60 kg de latas de alumínio em apenas cinco dias. Este feito não só destacou a importância da reciclagem, mas também mobilizou a população em uma campanha ambiental significativa.

Vaca mais cara do mundo

Em Arandu, São Paulo, uma vaca chamada Viatina-19 FIV Mara foi vendida por impressionantes 21 milhões de reais. Este recorde não só sublinhou o valor da genética bovina brasileira, mas também colocou o país em destaque no setor agropecuário global.

Maior número de pessoas fazendo kitesurf remoto por 5 km em um mês

A campanha “Kite for the Ocean” reuniu 711 kitesurfistas de 34 nacionalidades na Praia do Cumbuco, Ceará. Este evento não só quebrou recordes, mas também promoveu a conscientização sobre a preservação dos oceanos.

Deslizamento de caneca mais longo

Ricardo Silveira, em um evento em São Paulo, deslizou uma caneca por 7,518 metros, estabelecendo um novo recorde mundial. Este feito destacou a criatividade e a habilidade dos brasileiros em transformar atividades cotidianas em feitos extraordinários.

Maior participação em uma conferência jurídica em uma semana

A Ordem dos Advogados do Brasil reuniu 21.960 participantes em Belo Horizonte, estabelecendo um novo recorde para a maior conferência jurídica do mundo. Este evento sublinhou a importância do debate jurídico e da educação contínua no país.

Coleção mais grande de moldes dentais

A dentista Rosemeire Aparecida Marques, de Santos, São Paulo, possui uma coleção de 3.659 moldes dentais. Este recorde destaca a dedicação e a paixão pela odontologia, além de ser um testemunho da história e evolução da prática dental.

Fila mais longa de sanduíches de metro

Para celebrar o aniversário de São Paulo, foram alinhados 1.180 sanduíches de mortadela, criando a fila mais longa de sanduíches de metro do mundo. Este evento não só celebrou a culinária local, mas também uniu a comunidade em uma celebração única.

Pessoa mais rápida em visitar todos os países do mundo

Guilherme Pires estabeleceu um novo recorde ao visitar 196 países em tempo recorde. Este feito não só destacou seu espírito aventureiro, mas também colocou o Brasil no mapa dos viajantes globais.

Os Guinness alcançados pelos brasileiros em 2024

Os recordes Guinness alcançados pelos brasileiros em 2024 são um testemunho da diversidade, criatividade e determinação do povo brasileiro. Cada um desses feitos não só trouxe orgulho ao país, mas também inspirou pessoas ao redor do mundo a perseguirem seus próprios sonhos e objetivos. Que esses recordes sirvam como um lembrete de que, com dedicação e paixão, tudo é possível.