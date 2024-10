8.214 estudantes do ABC são medalhistas de ouro, prata e bronze em 1ª Olimpíada de Redação

As escolas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) conheceram nesta segunda-feira (21) os 121,1 mil alunos medalhistas na primeira Olimpíada da Redação São Paulo, competição inédita criada com o objetivo de valorizar a produção textual nas unidades de ensino da rede pública.

No ABC, 8.214 estudantes têm as melhores redações: 990 alunos são medalhistas de ouro, 2.307 de prata e 4.944 de bronze.

A seleção das redações premiadas passou por duas etapas. A primeira correção foi feita pela inteligência artificial da plataforma Redação Paulista e a segunda por uma banca examinadora formada por professores da rede estadual. Em todo o estado de São Paulo, 105 estudantes atingiram nota 10 na redação nas duas etapas de correção, oito deles estão matriculados nas escolas estaduais da região (confira lista abaixo).

“Assim como aconteceu com a Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais, a Omasp, teremos centenas de eventos para exaltar a conquista dos nossos estudantes”, comenta o coordenador de olimpíadas da Educação, Roberto Serra Campos Júnior.

A Olimpíada de Redação é voltada aos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio.

Redação Paulista

A Educação implementou, no final do ano letivo de 2023, uma assistente de correção virtual para auxiliar professores na revisão dos textos da plataforma Redação Paulista, mais um recurso da pasta para aprimorar as habilidades de leitura e escrita dos alunos matriculados nessas duas fases da educação básica. Disponibilizada inicialmente de forma piloto, todos os professores de língua portuguesa e redação e os alunos dos anos finais e Ensino Médio passaram a utilizar a assistente neste ano letivo.

Até a implantação da assistente virtual, a conferência era feita diretamente pelos professores. Neste ano, 10,8 milhões de redações foram concluídas — atividades que, inclusive, apoiaram os alunos na preparação para a Olimpíada, para o Provão Paulista e vestibulares. No ano passado, de agosto a dezembro, foram 3,2 milhões de textos concluídos.

Escolas com alunos nota 10 nas duas etapas de correção da Olimpíada de Redação: