7ª Maratona Internacional Sorocaba Novembro Azul bate recorde de seis mil inscritos

A 7ª Maratona Internacional Sorocaba Novembro Azul já soma seis mil participantes confirmados. As provas acontecerão nos dias 23 e 24 de novembro (sábado e domingo), no Parque das Águas.

A Organização da Maratona visitou, nesta terça-feira (5), o gabinete do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), ocasião em que foram prestados os devidos agradecimentos à Municipalidade, na figura das autoridades presentes, pelo apoio oferecido à realização das provas (leia mais, abaixo).

Neste ano, a Maratona acontece junto a um grande evento aberto ao público, sob a organização da agência ZoomFocus, também de Sorocaba, com apresentações ao vivo, espaços recreativos para crianças, expositores de artigos esportivos, sorteios e Praça de Alimentação (confira programação, logo mais).

Já, a realização das provas está a cargo da Proeesp (Profissionais de Eventos Esportivos), com percursos oficialmente aferidos pela Confederação Brasileira de Atletismo. “O percurso de Sorocaba é um dos melhores do mundo para realizar a maratona, porque ele é extenso e plano. Estamos vendo, desde as últimas edições, que o evento só cresce, recebendo elogios do público, dos atletas e de todos, além de já ter se consolidado como um evento internacional”, afirmou Tony Muknicka, responsável da Proeesp.

Visita ao gabinete

Nesta terça-feira (5), a Organização da Maratona visitou o gabinete do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, ocasião em foram prestado os devidos agradecimentos à Municipalidade pelo apoio oferecido para a realização das provas.

Estiveram presentes o vereador Fausto Peres; vereador Toninho Corredor; o secretário municipal de Esportes, Vitor Mosca; o secretário de Comunicação, Lucas Pedroso; o secretário de Mobilidade Urbana, Carlos Eduardo Paschoini; a secretária de Governo, Samyra Toledo e o secretário de Serviço Públicos e Obras, Darwin José de Almeida, além da própria presença dos organizadores da Proessp e da agência ZoomFocus, representada pelo diretor Marcel Almeida.

“Nós agradecemos o apoio do governo de Sorocaba, por sempre tornar possível a realização da Maratona, que, hoje, está entre as dez maiores do País, com atletas de todos os estados e do exterior, constando, honradamente, no calendário oficial do município”, declarou Tony, da Proeesp.

Programação e provas

A Maratona terá sua abertura oficial na sexta-feira, 22 de novembro, a partir das 18h, no Parque das Águas, com diversas atrações gratuitas e abertas ao público. No sábado (23), inicia-se a competição. Neste dia, os atletas poderão disputar nas modalidades Kids, caminhada de 3 Km, corrida de 5 Km e de 10 Km, incluindo uma categoria para atletas PcD (pessoas com deficiência). A previsão de início para a corrida, no sábado, é às 16h. Já, no domingo (24), o percurso é de 21 km ou de 42 km, com previsão de largada às 5h.

A Maratona fornecerá toda estrutura necessária para a realização das provas e a segurança dos competidores, incluindo ambulância e profissionais para primeiros socorros. A premiação oficial será no domingo, com cerimônia e desfile dos campeões. Os vencedores receberão troféus e prêmios em dinheiro para as maiores equipes.

Solenidade na Câmara Municipal

Será realizado na Câmara Municipal de Sorocaba-SP, no sábado, dia 23 de novembro, às 10h, um evento solene para maratonistas da 7° Maratona Internacional Sorocaba Novembro Azul. O ato será aberto ao público e terá, ainda, a presença de 40 influenciadores do segmento esportivo, além de autoridades.

No dia, haverá premiações e a participação do maratonista internacional Fredison Costa, com uma palestra. Fredison foi sete vezes campeão da Maratona da Disney, com mais de 100 vitórias na carreira. O campeão do percurso de 42 km (maratona completa) da edição de 2023 da maratona sorocabana, o queniano Justin Mose, também estará presente. Ele igualmente foi campeão da 14ª Maratona Internacional de Foz de Iguaçu. Fredison e Justin serão adversários na prova em Sorocaba.

Ano após ano, essa cerimônia tradicional reafirma o compromisso de Sorocaba com a promoção do esporte e o cuidado com a saúde, sempre destacando o tema da maratona: o Novembro Azul, voltado à prevenção do câncer de próstata.

SERVIÇO

Evento Solene da 7ª Maratona Sorocaba Novembro Azul

Local: Câmara Municipal de Sorocaba (Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, no Alto da Boa Vista)

Data: sábado, 23 de novembro.

Horário: 10h

ABERTO AO PÚBLICO

7ª Maratona Sorocaba Novembro Azul

Local: Parque das Águas, Sorocaba/SP (Rua Antônio Joaquim Santana – Jardim Maria do Carmo)

Modalidades: Corrida, Caminhada, PcD e Kids

Distâncias: 5 Km, 10 Km, 21 Km e 42 Km

Datas: 23 e 24 de novembro de 2024

Horários: Dia 23, previsão de largada às 16h. Dia 24, previsão de largada às 5h.

Evento ABERTO AO PÚBLICO, com Praça de Alimentação, Arena Kids, atrações culturais, shows ao vivo, Festival de Massas e feira de artigos esportivos, acessórios, cuidados com saúde e bem-estar, moda e produtos alimentícios.