7ª etapa do Circuito de Rua de Cubatão terá novas inscrições grátis

A 7ª Etapa do Circuito de Rua de Cubatão anuncia mais uma novidade: além da nova data, 25 de agosto, serão abertas novas inscrições grátis para adultos de ambos os sexos a partir da zero hora do dia 13 de agosto, quinta-feira.

Com expectativa de mil participantes e percurso de 7K, além da Corrida Kids, a prova terá 10 edições no total e tem recebido corredores não só da cidade, mas também de outros municípios, sendo um formato único na região.

Para as novas vagas, a inscrição é na página oficial do circuito https://corridaderuacubatao.com.br/ É importante ressaltar que todas as inscrições são avulsas, valendo apenas para a etapa em questão.

A 7ª Etapa do Circuito de Rua de Cubatão será na Estação das Artes/Portão Serra do Mar e é promovida por entidades esportivas, em parceria com a Câmara Municipal de Cubatão e a Prefeitura Municipal de Cubatão.

Serviço:

7ª Etapa do Circuito de Rua de Cubatão

Data: 25 de agosto, domingo

Entrega de Kits: 6:00

Largada KIDS 2: 7:30

Largada KIDS 1: 7:35

Largada 7KM: 8:00

Doação: 2 KG de alimentos não perecíveis

Endereço: Estação das Artes/Portão Serra do Mar