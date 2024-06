7ª edição do CONEXIDADES tem início reunindo autoridades e sociedade civil em São Sebastião (SP)

O 7º Conexidades começou nesta terça-feira (4) em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Neste ano, o encontro de agentes públicos e privados tem como tema principal a “Eficiência e inovação para transformar cidades”.

Na solenidade de abertura, abriram a noite as apresentações do saxofonista Derico Sciotti, com a execução do Hino Nacional Brasileiro, e da Banda Municipal Maestro Manoel Ladislau de Mattos, interpretando o Hino de São Sebastião. Além disso, houve também uma homenagem às vítimas do desastre climático do Rio Grande do Sul com um minuto de silêncio.

A solenidade contou com a participação de importantes nomes como: Felipe Augusto, Prefeito Municipal de São Sebastião, Felício Ramuth, Vice-Governador do Estado de São Paulo, Sebastião Misiara, Presidente do Conselho Gestor da UVESP, Silvia Melo, CEO do Conexidades, Rafael Bruxellas Parra, Secretário-Executivo do Conselho da Federação da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gilberto Kassab, Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Renato Martins Costa, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Letícia Feres, Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Gilson Conzatti, Presidente da União dos Vereadores do Brasil, Marcelo Barbieri, Presidente da Associação Paulista de Municípios, Reinaldinho Moreira, vice-prefeito de São Sebastião, Luiza Brunet, empresária e ativista, e Raquel Mendes, primeira-dama de São Sebastião.

Abrindo oficialmente a cerimônia, a CEO do Conexidades, Silvia Melo, destacou a intenção do evento de trocar experiências e debater sobre temas que são urgentes, como as mudanças climáticas. “Aqui nós nos esmeramos ao longo de vários meses para propor uma seleção de palestras e palestrantes que a cada dia vão apresentar temas relevantes tanto para os agentes públicos, como para os representantes da sociedade e da iniciativa privada. Pensamos em ações que promovam o contínuo aperfeiçoamento que se baseia nos pilares da inovação e do desenvolvimento sustentável”.

Silvia acrescentou ainda que, desde o primeiro Conexidades, foram defendidos meio ambiente e sustentabilidade. “Mas sabemos que o futuro do país não pode ter como alicerce apenas a política no sentido lato da palavra. Se não houver, ao mesmo tempo, uma ação decisiva com a participação da sociedade”.

Já o Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Renato Martins Costa comentou sobre a identificação do TCESP com o evento. “Os princípios que regem o Conexidades são os mesmos que nos movem: eficiência, modernidade, contemporaneidade, evolução tecnológica, e parcerias importantes que hoje significam, talvez, um caminho que toda a administração pública irá seguir”.

Ainda comentando sobre a grandeza e importância dessa troca já tradicional no Conexidades, o Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, ressaltou a profundidade com que acontecem os debates pela sétima vez. “Aqui serão discutidos, como sempre, com muita profundidade, o que há de mais moderno em termos de tecnologia, a sinergia com outros entes públicos para que experiências possam ser trocadas. A vantagem que tem, de um único evento, nós, nessa reciprocidade, aperfeiçoarmos as nossas gestões, quaisquer que sejam as nossas atribuições. E com esse debate, nós contribuímos para que a administração pública brasileira seja cada vez mais respeitada e cada vez mais eficiente”.

Em seguida, falou o Presidente do Conselho Gestor da UVESP, Sebastião Misiara, que apresentou algumas ações importantes da administração municipal de São Sebastião, como a polícia municipal, e outros cases locais, destacando os objetivos que a população espera de seus gestores.

Segundo Misiara, o Conexidades e a UVESP são frutos do municipalismo e do liberalismo. Ambos promovidos nos congressos municipalistas. “Municipalismo é a defesa incontestável do município forte. A observação firme de que se trata do território onde as pessoas vivem e constroem sua história. O liberalismo é o movimento de ideias e de ideais que tem em seu acervo os movimentos contra o absolutismo dos governos, a concepção da soberania popular”.

O Presidente do Conselho Gestor da UVESP comentou ainda que o encontro busca fomentar o debate e soluções. “Nós estamos aqui para propor sugestões, partindo de quem sente as necessidades das pessoas e seus municípios. Sugestões para a Reforma Tributária, seguida do Novo Pacto Federativo. Sugestões para nos prepararmos para a guerra entre o homem e a natureza, para vencermos as desigualdades sociais. Enfim, a união dos poderes para minimizar os problemas”.

O municipalismo também foi tema da fala do Presidente da APM, Marcelo Barbieri. “Estamos aqui unindo o municipalismo. A união do municipalismo traz vitórias. E o Conexidades é a materialização dessa união”.

Mudanças climáticas é foco

A questão das mudanças climáticas e seus efeitos, como foi o caso de São Sebastião em fevereiro de 2023 e do Rio Grande do Sul no último mês de abril foi recorrente nas falas dos participantes da sessão solene. O Secretário-Executivo do Conselho da Federação da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, por exemplo, abordou projetos federais que estão beneficiando os municípios, como a recomposição dos recursos e a securitização da dívida e, mas também explicou o que vem sendo feito na região Sul neste momento.

“Estamos fazendo o nosso melhor todos os dias para recuperar as perdas que nós tivemos no Rio Grande do Sul. E nós sabemos que têm perdas que são irrecuperáveis. Nós sabemos que o problema que acometeu São Sebastião, que acomete o Rio Grande do Sul, é um problema de todo o Brasil. E nós só vamos enfrentar esse problema se sentarmos juntos para pensar esse processo, para pensar como nós vamos prevenir, nos resguardar para evitar esses efeitos climáticos, a perda de vidas e as dificuldades das administrações”, acrescentou Rafael Bruxellas Parra.

Neste sentido, a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Letícia Feres, apontou a importância do tema do evento, ressaltando que cada vez mais será preciso administrar bem os recursos para atender e resolver os problemas mais relevantes, fomentando iniciativas inteligentes e inovadoras. “Precisamos de gestores corajosos para embarcar nesse processo de transformação digital. Se estamos em uma nova era, esse processo já teve início e não pode ser freado. Temos duas opções: ou nos adaptamos, ou nos tornamos extintos ou, pelo menos, obsoletos”.

Para o anfitrião do 7º Conexidades, Prefeito Felipe Augusto, o que cabe aos gestores é, justamente, diminuir os impactos, porque impedir é cada vez mais difícil. O líder do Executivo de São Sebastião comentou sobre os desastres climáticos recentes, reforçando a importância de que os administradores públicos estejam bem preparados para lidar com a sua ocorrência cada vez mais frequente.

E mencionou, por fim, sobre a solidariedade do povo brasileiro, que ganha força nestes momentos. “A solidariedade do povo brasileiro externada principalmente nas pessoas que comandam as cidades, nos gestores”.

Encerrando a primeira noite do Conexidades em São Sebastião, o Vice-Governador, Felício Ramuth, comemorou a oportunidade de poder passear pelo estado de São Paulo no pavilhão dos municípios, por meio dos 114 estandes do evento.

Além disso, discorreu sobre a necessidade de que se leve as lições aprendidas até agora para o futuro. “Ninguém faz nada sozinho. Vamos continuar trabalhando em parceria com os municípios, tendo um diálogo, para que a gente possa entender como podemos investir os recursos com eficiência. E para que isso se torne realidade, a participação dos prefeitos e prefeitas é fundamental”.

Houve também apresentação de vídeo com mensagem do Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, que salientou que esse é um “debate mais do que oportuno para a implantação de cidades criativas e voltadas para a qualidade de vida do cidadão”.

Competência Pública

Durante a abertura do 7º Conexidades, aconteceu ainda homenagem a Sérgio Ciqueira Rossi pelo trabalho de 54 anos no TCESP, com o Troféu Competência Pública.

O 7º Conexidades tem realização: Multiplicidades; Correalização: UVESP e Prefeitura de São Sebastião; curadoria: Conexão Municipalista; e patrocínio: OM30, Senac, Chimicatti Advogados, Itaú, FDE, Sabesp e Prodesp.

Serviço:

7º CONEXIDADES

Data: 4 a 8 de junho de 2024

Local: Complexo Turístico Rua da Praia (Av. Dr. Altino Arantes) – São Sebastião/SP

Mais informações e inscrições gratuitas em: conexidades.com.br