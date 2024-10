7ª edição da “Casa do Salgado – A FESTA” acontece no próximo sábado (26)

A 7ª edição da “Casa do Salgado – A FESTA” acontece no próximo dia 26 de outubro (sábado) em São Paulo, na Quadra da Mocidade Alegre. Idealizado pelo cantor e compositor Salgadinho, o evento mensal tem mais de 5 horas de show, trazendo clássicos do pagode e do samba, desde os anos 90 até a atualidade.

Nesta edição, o público contará com participações especiais de Doce Encontro, Samba do Dom, Dexter, Cantor Príncipe e Ana Clara, em uma festa que é sinônimo de inclusão e diversidade. Com ingressos acessíveis, a “Casa do Salgado” preza por um ambiente acolhedor e aberto a todos, refletindo o compromisso com a igualdade. “Nossa festa é para todos, queremos que cada um se sinta parte dessa grande celebração da música e da nossa cultura!”, afirma Salgadinho.

O evento, patrocinado pela cerveja Cacildes, não apenas reúne grandes nomes da música, como também promete expandir sua marca, com planos de rodar o Brasil em breve. Salgadinho, que é um dos maiores nomes do pagode nos anos 90, continua a brilhar e a emocionar fãs de todas as gerações, mantendo viva a tradição do samba e do pagode em todo o país.

Para saber mais acesse: @salgadinho / @casadosalgadoafesta

Serviço:

Data: 26 de outubro de 2024 (sábado)

Abertura da casa: a partir das 14h

Local: Quadra da Mocidade Alegre

Endereço: Rua Miguel Casagrande, 173 – Jardim das Graças – São Paulo – SP

Ingressos: Compre aqui!