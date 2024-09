7 de setembro realça as conquistas do Brasil na área da saúde

Sob o lema “Democracia e Independência – É o Brasil no rumo certo”, o desfile de 7 de setembro deste ano, na Esplanada dos Ministérios, une vários simbolismos. A celebração do Dia da Independência, organizado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom PR), aborda três eixos temáticos, um deles a retomada das campanhas de vacinação infantil em todo o país e a ampliação dos serviços de atendimento em saúde, com a retomada do Mais Médicos.

Paloma Carvalho, brasiliense de 41 anos e médica da família, saudou esse marco na saúde pública do país: “sou uma defensora da vacinação”. Ela acompanhou o desfile na companhia do marido, Luiz Eduardo Correia, e do filho de três anos, Rafael. “Entendo a importância disso para a saúde e para o futuro dos nossos filhos — e para o nosso”, acrescentou.

A médica ressaltou o valor dessa temática em ocasiões como essa, para que a população entenda “a importância disso para a coletividade, e para o fortalecimento do SUS (Sistema Único de Saúde) e do nosso direito de acesso à saúde pública, de acesso ao serviço público”. Pioneiro em campanhas de vacinação e exemplo para o mundo, o Brasil amargou em anos anteriores índices de vacinação abaixo do esperado.

Paloma Carvalho, brasiliense de 41 anos e médica da família, acompanhou o desfile na companhia do marido, Luiz Eduardo Correia, e do filho de três anos, Rafael

(Vinícius Neves/Secom PR)

Contudo, o cenário está sendo revertido de acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) – que retirou o país da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas. Em 2021, o Brasil ocupava o 7º lugar nesse ranking e, em 2023, deixou de fazer parte da lista.

PRIORIDADE

“Acho que a gente tem uma coisa linda no nosso país, chamada SUS. Além de uma instituição, ele é formado por pessoas, por profissionais, por técnicos, pessoas que dedicam o seu trabalho para ter essa instituição fortalecida, em um país como o Brasil: enorme, com uma população gigante”, descreveu Tatyanna Falcão, bióloga brasiliense de 48 anos, que acompanhou o desfile este ano.

Para ela, o SUS é uma instituição que precisa ser potencializada e valorizada, porque só ela tem “condições de entender a realidade do país, entender as propostas que precisa fazer para ter um atendimento que é validado no mundo inteiro”. Este ano, o Zé Gotinha, símbolo da vacinação no Brasil, desfilou na Esplanada em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), para evidenciar a importância da temática para o governo brasileiro.

Tatyanna Falcão, bióloga brasiliense de 48 anos, acompanhou o desfile este ano na Esplanada dos Ministérios

(Foto: Vinícius Neves/Secom PR)

Em pronunciamento transmitido nesta sexta-feira, 6 de setembro, em cadeia nacional de rádio e televisão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinalou que a vitória da democracia “permitiu que a saúde e a educação voltassem a ser prioridade”.

O Governo Federal retomou o Mais Médicos em 2023 para garantir atendimento médico principalmente em regiões de vazios assistenciais, além de trazer aos profissionais a oportunidade de qualificação e aperfeiçoamento em saúde da família e comunidade, com incentivos e benefícios para atuação em áreas mais vulneráveis.

O número de profissionais do Mais Médicos em atividade aumentou 93,83% nos últimos 18 meses. Atualmente, 24.894 médicos e médicas atendem em todo o Brasil. São 12.051 a mais que o efetivo em atividade no final de dezembro de 2022.



Zé Gotinha, símbolo da vacinação no Brasil, desfilou no caminhão do CBMDF

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

AUTORIDADES PRESENTES

Além do presidente Lula, acompanham a celebração do Dia da Independência o vice-presidente, Geraldo Alckmin, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, além dos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Edson Fachin.

O presidente Lula chegou às 9h14 e desfilou em carro aberto até o palanque de autoridades. Passam pelo desfile alunos de escolas públicas do Distrito Federal, atletas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos e batalhões das Forças Armadas. O público presente ainda acompanhou a apresentação da Pirâmide Humana do Batalhão de Polícia do Exército e a performance da Esquadrilha da Fumaça.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante o desfile de 7 de Setembro – (Ricardo Stuckert/PR)

Também estiveram presentes as ministras Nísia Trindade (Saúde), Margareth Menezes (Cultura), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) e Cida Gonçalves (Mulheres).

Os ministros Rui Costa (Casa Civil), Camilo Santana (Educação), Ricardo Lewandovsky (Justiça e Segurança Pública), José Múcio (Defesa), Renan Filho (Transportes), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Carlos Lupi (Previdência Social), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Márcio França (Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte), Juscelino Filho (Comunicações), André Fufuca (Esporte), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Jáder Filho (Cidades), André de Paula (Pesca e Aquicultura), Márcio Macêdo (Secretaria Geral da Presidência), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), Laércio Portela (Secom PR), Paulo Pimenta (Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul), Jorge Messias (AGU), Vinicius Carvalho (CGU) e Marcos Amaro (GSI) também estiveram presentes.

Os comandantes do Exército, general Tomás Miguel Paiva, da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, e da Marinha, Claudio Mello de Almeida, acompanharam o desfile cívico-militar. No palanque ainda estiveram os governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.