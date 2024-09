7 de setembro: Jardim Botânico abriga nascente do riacho do Ipiranga

Localizado no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, na zona sul da capital, o Jardim Botânico é uma importante área para a ciência e de conexão com a natureza. No local, o visitante encontra espécies nativas e exóticas da flora e avista animais que vivem livres pela unidade de conservação.

Uma das atrações é a trilha da Nascente. Com 360 metros, a passagem foi construída com madeira de reflorestamento, acessibilidade e permite uma caminhada pela Mata Atlântica até avistar o ponto onde nasce o Ipiranga, um símbolo da independência do Brasil. Durante a caminhada, placas educativas explicam a importância da conservação e da biodiversidade da região. Em alguns momentos, é possível ouvir a vocalização e visualizar os Bugios, primatas que vivem entre as árvores do parque.

Ainda dentro do parque há uma experiência sensorial por meio da textura das folhas, do cheiro das flores e da diversidade de sabores das plantas comestíveis que compõe o Jardim dos Sentidos. Na visita, o público passeia também pelo Jardim de Lineu, espaço projetado na década de 20 e inspirado nos jardins da Universidade de Upsala, na Suécia. O trecho é composto por um espelho d’água, escadarias centenárias, gramados e cercas vivas, além das estufas que são o cartão-postal do Botânico.

Reconexão com a Natureza

O Jardim Botânico está inserido num complexo que abriga o Zoológico e o Simba Safari. Somadas, as áreas possuem quase um milhão de metros quadrados. O Zoo São Paulo tem um plantel com cerca de três mil animais de quase 300 espécies. Já o Simba Safari está fechado para reformas e será reaberto em 2025 com novas experiências. Há diversas opções de combos para as atrações com preços promocionais e serviço gratuito de transporte entre as áreas.

Serviço:

Funcionamento: das 9h às 17h – bilheteria fecha 1h antes

Site: ingressos.zoologico.com.br

Endereço: Avenida Miguel Estefno, 3031, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905

Valores dos Ingressos:

Zoo SP Promoção todo mundo paga meia

Entrada: R$39,90

Ingresso: 39,90 *de segunda a quinta-feira

*Promoção para compra antecipada pelo site, central de relacionamento e Jabaquara

Zoo SP Avulso

Especial: R$39,90

Entrada: R$ 79,90

Usando cupom *ZOO15

*de sexta-feira a domingo

*Promoção para compra antecipada pelo site, com cupom

Noite Animal

Ingresso: R$ 69.90

Jd. Botânico Avulso

Especial: R$ 12,45

Entrada inteira: R$R$ 24,90

Combo -Zoo SP + Jd. Botânico

Especial: R$ 49,90

Entrada inteira: R$ 89,90

Zoo SP + Exposição Mundo Dino + Jardim Botânico

Especial: R$79,80

Entrada inteira: R$119,80

Zoo SP + Exposição Mundo Dino

Especial: R$69,80

Entrada inteira: R$109,80

Exposição Mundo Dino (VENDA SEPARADA – DENTRO DO ZOO SP)

Meia entrada*: R$29,95

Entrada inteira: R$59,90

Zoo Ponte Orca (transporte ida de volta terminal Jabaquara/Zoo/Terminal)

Meia entrada: R$ 48,70

Inteira: R$ 88,70

Passaporte anual: https://ingressos.zoologico.com.br/produto/vitrine/anual-zoo-botanico