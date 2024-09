7 de Setembro entrou para a história na Campanha de Gabriel e Amigão 

O evento, que marcou o Dia da Independência na Estância de Ribeirão Pires, com cerca de 5 mil apoiadores de Gabriel Roncon e Amigão D’Orto, representou a arrancada para os trinta dias finais de campanha.

Às 8 da manhã já era possível observar a movimentação na chegada de apoiadores, com faixas e bandeiras para o grande evento que uniu grupos de todos os bairros de Ribeirão Pires.

Com a presença do deputado delegado Olim (PP), que declarou seu apoio à eleição para prefeito de Gabriel e Amigão, Olim também disse estar com o gabinete a disposição para os futuros novos prefeitos.

Amigão homenageou Luiz Carlos Grecco, dizendo da importância que ele teve no avanço de Ribeirão Pires: “quis o destino que estivéssemos hoje no mesmo partido do Grecco e com o mesmo símbolo, do coração, na campanha”, e ainda anunciou o retorno às ruas do “Trovão Azul”, o jipe usado por Grecco para percorrer a cidade, “O Trovão estará em nossa campanha”.

Gabriel se aproximou do público e fez vários compromissos com os eleitores: “Estou aqui na presença de vocês, vou firmar o meu compromisso com a cidade, para cuidar da Saúde, não deixar mais faltar remédios e médicos na UPA, colocar dentistas, ginecologistas e ortopedistas, ampliar o horário de atendimento dos Postos de Saúde nos bairros, de colocar toda a frota de ônibus nas ruas e trazer de volta o “corujão”, para quem chega no último trem ter condições de ir embora para casa e ampliar em mais um dia da semana a Tarifa Zero e já, no primeiro dia de mandato, acabar com a Taxa do Lixo”, firmou compromisso.

No evento, ainda houve um ato ecumênico, unindo Católicos, através do Diácono Luciano e Evangélicos, através do Pastor Geraldo que, após o hino nacional, comandaram junto ao público uma oração.

Gabriel e Amigão também motivaram cada um dos presentes a buscarem votos junto aos amigos e familiares, explicando a importância de Ribeirão Pires conseguir a independência política: “Escolhemos esta data por essa razão, chega das mesmas famílias políticas que fazem esquemas com empresários para irem tirando tudo de Ribeirão e se enriquecendo, queremos fazer um governo sem amarrações com empresários e nem partidos, queremos o desenvolvimento da nossa cidade“, explicou Amigão.