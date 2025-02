6º CBT recebe a primeira mulher a comandar uma tuneladora na América Latina

O 6º Congresso Brasileiro de Túneis e Estruturas Subterrâneas (6º CBT), que acontece de 10 a 12 de março de 2025, em São Paulo, trará uma programação diversa, destacando avanços tecnológicos de grande impacto na engenharia subterrânea. Um dos destaques desta edição será a participação da engenheira Sherry Romanholi, a primeira mulher da América Latina a pilotar um Tatuzão, máquina tuneladora de grande porte usada na ampliação do Metrô de São Paulo.

A engenheira civil atualmente integra a equipe que conduz a tuneladora “Cora Coralina”, de 100 metros de comprimento e 500 toneladas, que está abrindo caminho para a expansão da Linha 2-Verde do Metrô, conectando Vila Prudente à Penha. Com experiência em logística e operação de TBMs, Sherry Romanholi se tornou uma referência no setor, assumindo um papel historicamente ocupado por homens.

No 6º CBT, Sherry será uma das palestrantes da Seção Young Members, um espaço dedicado aos jovens tuneleiros. Sua palestra, intitulada “Escavando o Futuro: Tecnologia e Desafios das Máquinas TBM”, abordará a evolução das tuneladoras e os desafios enfrentados na operação dessas máquinas em obras subterrâneas de grande escala.

O 6º CBT também contará com a presença de especialistas nacionais e internacionais, uma feira técnica com as principais inovações do setor e cursos de capacitação. O evento se consolida como um dos mais importantes do segmento, reunindo profissionais da engenharia geotécnica, da indústria, pesquisadores e estudantes interessados nas últimas tendências e soluções para túneis e infraestrutura subterrânea.

Evento: 6º Congresso Brasileiro de Túneis e Estruturas Subterrâneas

Quando: De 10 a 12 de março de 2025

Onde: Centro de Convenções Frei Caneca

Rua Frei Caneca, nº 569. São Paulo (SP)

Entidades Promotoras: Comitê Brasileiro de Túneis e Espaços Subterrâneos (CBT) da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica (ABMS)