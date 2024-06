6a Mostra de Teatro de Heliópolis recebe inscrições até 29 de junho

Entre os dia 01 a 29 de junho de 2024, estarão abertas as inscrições para a 6a Mostra de Teatro de Heliópolis. O evento tem o objetivo de apresentar um panorama teatral de artistas, coletivos e grupos cujas atividades sejam desenvolvidas em territórios periféricos da cidade de São Paulo, Região Metropolitana e ABCD paulista.

Realizada pela Companhia de Teatro Heliópolis e pela MUK, a sexta edição da MTH acontecerá no período de 31 de agosto a 07 de setembro, na Casa de Teatro Mariajosé de Carvalho e nas ruas e espaços públicos do bairro Cidade Nova Heliópolis. A programação será composta por 11 sessões de espetáculos – infantis e adultos (com rodas de conversa) e de rua) -, duas oficinas de aprimoramento teatral e uma vivência teatral, além de uma Feira Literária Periférica.

Os grupos profissionais que se enquadram no perfil do evento podem se inscrever, exclusivamente, pela ficha de inscrição disponível no site do projeto, onde também estpá disponível o regulamento da Mostra. Os selecionados realizarão 01 (uma) apresentação e receberão cachê

O desejo de realizar a 6a Mostra de Teatro de Heliópolis vem ao encontro da urgência de dar continuidade a ações que criem mecanismos para fortalecer, estimular e difundir a criação artística de grupos e artistas teatrais atuantes em territórios periféricos, bem como da necessidade de oferecer oportunidades e visibilidade à rica e pulsante cena teatral destas localidades.

A curadoria da Mostra é de responsabilidade do professor e crítico teatral Alexandre Mate. A direção artística é de Miguel Rocha, fundador da Companhia de Teatro Heliópolis. Daniel Gaggini e Dalma Régia assinam a direção de produção do evento. Este projeto foi contemplado pelo ProAC Editais – Programa de Ação Cultural, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Inscrições – Os interessados devem acessar o site do evento, ler o regulamento e preencher a ficha de inscrição até o dia 29 de junho. Só serão aceitas inscrições de grupos, entidades, coletivos ou artistas independentes que comprovem atuação em comunidades populares ou regiões periféricas.

6a Mostra de Teatro de Heliópolis

Período de inscrições: 26 de junho a 17 e julho de 2023.

Regulamento e ficha de inscrição: http://ciadeteatroheliopolis.com/mostra2024/

Contato: producao@muk.nu.