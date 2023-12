6ª edição do Santos Rock Festival abre vendas para ingressos nesta sexta (13)

A sexta edição do Santos Rock Festival abre as vendas dos ingressos, nesta sexta-feira (13), para o festival de rock mais esperado do Litoral Paulista. As entradas podem ser adquiridas por meio do site www.ingressonanet.com. O evento acontece nos dias 25 e 26 de maio, na Arena Santos, Vila Mathias.

Para esta edição, já estão confirmados nomes de sucesso do rock nacional e internacional. No dia 25, abertura do festival, os amantes dos solos de guitarra dos anos 2000 poderão curtir a banda CPM 22, Capital Inicial e a atração internacional The Calling.

No último dia de evento, dia 26, os clássicos do rock estarão presentes com a banda Biquíni, que divide o palco com o Detonautas Rock Clube e o cantor Humberto Gessinger.

CPM 22

Formado por Badauí (vocal), Luciano Garcia (guitarra), Phil Fargnoli (guitarra), Ali Zaher (baixo) e pelo santista Daniel Siqueira (bateria), a banda conhecida por sucessos como “Um Minuto Para o Fim do Mundo”, “Dias Atrás”, “Anteontem” e “Não Sei Viver Sem Ter Você”, traz para o palco do festival seu setlist com hinos dos anos 2000.

Capital Inicial

Com um repertório com faixas clássicas como ‘Primeiros Erros’, ‘Natasha’, ‘À Sua Maneira’ e ‘Não Olhe Para Trás’, novas músicas e versões inéditas dos seus hits, a banda de Brasília animará a programação do festival no primeiro dia de evento com seu show ‘Capital Inicial 4.0’.

The Calling

Os americanos vão comemorar em Santos os mais de 20 anos do primeiro disco da banda, o ‘Camino Palmero’, que vendeu mais de cinco milhões de cópias ao redor do planeta. Os californianos vão relembrar os sucessos ‘Wherever You Will Go’, ‘Adrienne’, ‘Things Don’t Always Turn Out That Way’, ‘Unstoppable’, ‘For You’ e mais.

Biquíni

Há mais de 38 anos, Bruno Gouveia (vocal), Carlos Coelho (guitarra), Miguel Flores (teclado), Álvaro Brita (baterista) perpetuam o amor pelo rock no país inteiro. Clássicos dos anos 80, a banda traz para Santos sucessos como ‘Vento Ventania’, ‘Timidez’ e ‘Tédio’.

Detonautas Roque Clube

Destaques no final dos anos 90 e início dos anos 2000, os integrantes prometem tocar faixas que fazem parte de seu álbum mais recente e sucessos inesquecíveis, como ‘Outro Lugar’, ‘Olhos Certos’ e ‘Quando o Sol se For’.

Humberto Gessinger

O cantor, compositor e multi-instrumentista tem mais de 30 anos de carreira. Para o Santos Rock Festival, Gessinger traz uma playlist recheada de sucessos que cantou a frente do ‘Engenheiros do Hawaii’, de sua carreira atual e solos de diversos instrumentos.

Serviço

6ª edição do Rock Santos Festival

CPM 22, Capital Inicial e The Calling

Data: 25/05/24

Abertura dos Portões: A partir das 17 horas.

Biquíni, Detonautas Roque Clube e Humberto GessingerData: 26/05/24

Abertura dos Portões: A partir das 14 horas.

Ingressos: www.ingressonanet.com

Endereço: Arena Santos – Avenida Rangel Pestana, 184 – Vila Matias, Santos